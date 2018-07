"Grote zorgen" om 1 Belgische toerist in Griekenland Jolien Lelièvre

24 juli 2018

12u20

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 Buitenlandse Zaken maakt zich grote zorgen om één Belgische toerist die zich vlakbij de bosbranden in Griekenland bevindt. “We hebben tot nu toe geen nieuws van één landgenoot, op een groep van 31 toeristen in de getroffen regio”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders tijdens een persconferentie.

“De zoon van een landgenoot verblijft in het ziekenhuis, maar is niet gewond. Wat de Belgen die in Griekenland wonen betreft, hebben we geen nieuws van vijf Belgen uit twee families”, zegt Reynders nog.

Bij de zware bosbranden ten westen en oosten van de Griekse hoofdstad Athene zijn nu al 60 doden geteld. Er vielen ook meer dan 150 gewonden, van wie er velen in kritieke toestand verkeren.

bosbranden #Griekenland: onze ambassade neemt contact op met de Belgen in de regio. we maken ons op dit moment grote zorgen over 1 landgenoot ter plaatse. met 5 anderen probeert de ambassade nog contact te leggen. we volgen de situatie met het Griekse crisiscentrum didier reynders(@ dreynders) link