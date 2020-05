‘Grote Coronastudie’: lockdown leidt vaker tot spanningen bij mensen met financiële problemen LH

05 mei 2020

10u42 4 Uit de zeven voorbije edities van de ‘Grote Coronastudie’ van de Universiteit Antwerpen leren de onderzoekers dat welzijn in coronatijden gelinkt is aan inkomen. De lockdown leidt vaker tot spanningen bij mensen die het financieel met wat minder moeten stellen. Deze week gaat de bevraging nog wat dieper in op de thema’s mondmaskers en noodopvang op scholen.

De wetenschappers leren uit de voorbije enquêtes onder meer dat de lockdown in de eerste plaats het mentale welzijnsniveau aantast van mensen die het financieel moeilijker hebben. “Het zijn net ook die groepen die minder kans hebben op sociale ontspanningsactiviteiten, zoals een babbeltje slaan in open lucht of het maken van een fietstochtje”, zegt professor Thomas Neyens. “We zien dat ook bij alleenstaanden.”

Mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, rapporteren ook beduidend vaker familiale spanningen. “Mensen die in een eengezinswoning leven en hun job kunnen behouden, kunnen de quarantaine doorgaans zonder veel (mentale) kleerscheuren doorkomen”, besluiten de onderzoekers.

Uit de enquête blijkt ook dat de gemiddelde 65-plusser in ons land zich beter aan de fysieke afstandsregels houdt: meer dan 80 procent geeft aan altijd de anderhalvemeterregel te respecteren. In de categorie 18 tot 65 doet zowat 65 procent dat altijd, bij de minderjarigen maar net iets meer dan de helft. In die twee laatste leeftijdsgroepen zijn er wel veel respondenten die aangeven ‘meestal’ de regels te respecteren.

Kaap van 2 miljoen bereikt

De resultaten van de Grote Coronastudie worden onder meer gebruikt om voorspellingen te doen rond de verspreiding van het virus en om de impact van de evoluerende epidemie en de maatregelen te kunnen schatten op gezondheids-, economisch en psychosociaal vlak.

De voorbije zeven weken werd de enquête alles samengeteld maar liefst 2.037.239 keer ingevuld. De bevraging van deze week gaat nog wat dieper in op het in huis halen en het gebruik van mondmaskers, en polst ook naar het eventuele gebruik van de noodopvang op scholen.

De achtste enquête kan vandaag opnieuw in vier talen worden ingevuld van 10 tot 22 uur.

Lees ook:

Impact van coronacrisis “veel groter” op welzijn dan tijdens financiële crisis

INTERVIEW. Psycholoog Paul Verhaeghe: “Sommigen hebben echt geen idee wat er speelt bij groot deel van de bevolking” (+)