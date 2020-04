‘Grote Coronastudie’ levert opnieuw opmerkelijke vaststellingen op: vermoeden van coronabesmetting, toch naar buiten Eén op drie moet het met minder inkomen doen ADN

22 april 2020

19u03

Bron: UAntwerpen 2 Meer dan de helft (57 procent) van de mensen die twee of meer symptomen van Covid-19 vertonen, gaat toch nog de straat op, zonder extra bescherming. Dat blijkt uit de zesde editie van de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Eén deelnemer op drie zegt met minder inkomen rond te moeten komen.

Meer en meer mensen worden in hun onmiddellijke omgeving met Covid-19 geconfronteerd, blijkt uit de zesde editie van de Grote Coronastudie: bijna de helft van de deelnemers kent iemand die ernstig ziek geweest is, 15% kent iemand die in het ziekenhuis werd opgenomen en 9% kent iemand die overleden is (cijfers overlappen natuurlijk).

Eén op drie doet het met minder

Zo’n 11% van de respondenten geeft aan minstens één symptoom (droge hoest, kortademigheid, snelle of hoge koorts) van de ziekte te vertonen. Van de mensen die twee of meer symptomen hebben, zegt 57% nog de straat opgegaan te zijn zonder extra bescherming. Slechts 4% deed dat met bescherming zoals een mondmasker.



Voor de eerste keer polste de bevraging ook naar het inkomen van de deelnemers: 32% geeft aan dat het totaal beschikbare inkomen (loon, uitkeringen,…) daalde tijdens de coronacrisis. 24% van de deelnemende bedienden en 50% van de arbeiders melden dat ze technisch werkloos zijn. 40% van de zelfstandigen en vrije beroepers zegt niet te kunnen werken momenteel.

Coronamoeheid

De resultaten van de Grote Coronastudie worden onder meer gebruikt om voorspellingen te doen rond de verspreiding van het virus en om de impact van de evoluerende epidemie en de maatregelen te kunnen schatten op gezondheids-, economisch en psychosociaal vlak.

Het aantal deelnemers lag de voorbije weken wel hoger dan de 170.000 van dinsdag. “Er is in de maatschappij zeker sprake van een vorm van coronamoeheid”, zegt onderzoeker Koen Pepermans. “Anderzijds levert een enquête met 170.000 deelnemers, en 15.000 mensen die de vragen deels invulden, nog altijd veel waardevolle gegevens op.”

Op naar golf 7: op dinsdag 28 april kan iedereen opnieuw deelnemen aan de Grote Coronastudie, ook weer tussen 10 en 22 uur, en dat in vier talen.

