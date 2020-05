‘Grote Coronastudie’: Later naar bed weegt voor kinderen niet op tegen gemis van vriendjes LH

20 mei 2020

21u45

Bron: Belga 0 Kinderen van 6 tot 12 jaar vinden het leuk dat ze vanwege de coronamaatregelen vaak langer mogen slapen en/of later naar bed mogen, maar ze missen nog massaler het contact met hun (school)vriendjes. Dat blijkt uit de wekelijkse bevraging van de Universiteit Antwerpen, de Grote Coronastudie. Voor het eerst liet die ook kinderen aan het woord over hun ervaringen tijdens de coronacrisis.

Het was al de tiende dinsdag op rij dat wetenschappers van de UAntwerpen de bevolking een vragenlijst voorschotelden over de coronamaatregelen. Vaak gaat het om terugkerende vragen, zodat de onderzoekers een evolutie van de pandemie in kaart kunnen brengen. Telkens ligt de focus echter ook gedeeltelijk op een of meer specifiek actuele thema's. Ditmaal ging het dus om kinderen en hoe zij met de coronacrisis omgaan. Zo'n 4.600 kinderen van 6 tot 12 jaar vulden de enquête geheel of gedeeltelijk in.

Langer in bed blijven liggen en 's avonds later mogen opblijven blijken voor de meeste kinderen de leukste aspecten aan de lockdown. In de hele leeftijdsgroep vindt meer dan een op de drie het fijn dat ze zich 's morgens minder moeten haasten. Opvallend is wel dat 7 procent geen leuke aspecten ziet aan deze periode.

Kleiner wonen

Onder de minder leuke aspecten was er volgens de onderzoekers één absolute uitschieter: het niet kunnen spelen met vriend(inn)en. Dat gemis is groter bij kinderen die een tuin (82 procent) of een terras (76 procent) hebben, dan bij kinderen zonder tuin en terras (66 procent). Kinderen die kleiner wonen, ervaren de lockdown wel negatiever. "Zij geven vaker aan zich niet gelukkig te voelen, ze rapporteren vaker ruzie en financiële problemen binnen het gezin", zegt onderzoeker Thomas Neyens.