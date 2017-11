"Grootste stripmuur van Vlaanderen" eert Jommeke-tekenaar Jef Nys in Wilrijk ADV

Bron: belga 0 In het Antwerpse district Wilrijk is vandaag een nieuwe stripmuur rond Jommeke en zijn vrienden ingehuldigd die volgens de initiatiefnemers met zijn 200 vierkante meter oppervlakte de grootste van Vlaanderen is. Het ontwerp is van Sarina Ahmad, een kleindochter van Jommeke-tekenaar Jef Nys. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in Wilrijk en de tekening verwijst daar dan ook naar door Wilrijks erfgoed als decor te gebruiken.

De stripmuur bevindt zich op een lange gevel in de Gaston Fabrélaan (R11), aan het kruispunt met de Heistraat. Op het tafereel is Jommeke te zien met zijn goede vrienden Filiberke, Annemieke en Rozemieke en papegaai Flip, maar ook nevenpersonages als professor Gobelijn en Kwak en Boemel vallen erop terug te vinden. Rechts onderaan staat de tekenende hand van Jef Nys afgebeeld en de achtergrond wordt gevormd door bekende Wilrijkse locaties als de Indische jain-tempel en het verdwenen station Wilryck. Ook de Lange Wapper - een reus uit de Antwerpse folklore - mocht niet ontbreken.

"Ik heb dit ontworpen om mijn bompa te eren en zijn link met Wilrijk in de verf te zetten", zegt Ahmad. "Ik ben heel blij en fier dat de stripmuur er nu is en ze zo groot is mogen worden." Nys zou zijn eerste Jommeke-tekeningen in Wilrijk gemaakt hebben en het districtsbestuur wil dat meer in het straatbeeld zichtbaar maken. Eerder liet Wilrijk ook al tal van nutskasten bekleden met taferelen uit Jommeke-strips. In 2009 overleed de striptekenaar op 82-jarige leeftijd in Wilrijk.