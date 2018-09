"Grootste staking ooit" bij Ryanair op 28/9: "Elke maand staken tot wet wordt nageleefd" RVL HA HR

13 september 2018

11u34

Bron: Belga 40 Op 28 september komt er een nieuwe staking bij Ryanair. De vakbonden spreken van de "grootste staking ooit" bij de Ierse lagekostmaatschappij. De bonden dreigen ermee elke maand een staking te houden zolang Ryanair de nationale en Europese wetgeving niet naleeft.

Eind september zullen de bonden "de grootste staking uit de geschiedenis van Ryanair" houden. "En men hoeft ook niet verrast te zijn als er voor die datum ook sporadisch al andere acties komen, door piloten of andere vakbonden, zoals gisteren in Duitsland", klinkt het.

Arbeidsvoorwaarden

Naast België legt het cabinepersoneel op 28 september ook in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal het werk neer. Mogelijk sluiten andere landen zich nog aan. De datum was eerder al naar voor geschoven door de vakbonden.



De bonden benadrukken dat sinds deze zomer de arbeidsvoorwaarden bij Ryanair niet veranderd zijn en dat het bedrijf nog steeds de Europese en nationale wetgevingen niet naleeft. "Wij willen niet het faillissement van het bedrijf, maar een wijziging van het management." De autoriteiten, nationaal en Europees, moeten volgens de vakbonden van het cabinepersoneel ook meer doen om Ryanair de wetgeving te doen naleven. Daarom gaan ze deze namiddag om 15 uur langs bij de Europese Commissie.

Wij willen niet het faillissement van het bedrijf, maar een wijziging van het management Vakbonden van cabinepersoneel

"Geen chaos"

De lowcostmaatschappij ontkent intussen in een persbericht dat de "staking door een kleine minderheid van het cabinepersoneel op 28 september voor chaos zal zorgen", zoals de Belgische christelijke bediendebond beweert. "We gaan vluchten ver op voorhand annuleren en de passagiers een alternatief of terugbetaling aanbieden", zegt marketing manager Kenny Jacobs. De marketing manager verwacht bovendien dat "een meerderheid" van de vluchten zal kunnen worden uitgevoerd zoals gepland. "Niet alle cabinepersoneelsleden zullen aan de staking deelnemen, zoals ook vorige acties aantoonden. Voor wat de vliegtuigen betreft, beschikken we eind september, wegens het einde van de zomer, over voldoende vervangingstoestellen."

Jacobs zegt wel dat Ryanair nog niet formeel op de hoogte werd gebracht van de stakingsplannen. Maar eens dat gebeurd is, zoekt de luchtvaartmaatschappij naar oplossingen, klinkt het. "We hebben bewezen dat het kan: van de jongste Duitse staking werden we pas 24 uur op voorhand geïnformeerd, terwijl toch 70 procent van de vluchten kon worden uitgevoerd."

Financiële schade

Toch zijn de vakbondsacties vervelend voor de Ierse lowcost-maatschappij. Jacobs geeft toe de stakingen financiële schade berokkenen - "maar niet zo groot want onze vooruitzichten blijven onveranderd". Ze zorgen ook voor onzekerheid bij passagiers, "maar in de boekingen in België zien we nog niet echt een effect. De mensen beseffen dat er ook bij andere luchtvaartmaatschappijen acties mogelijk zijn."

De directie van Ryanair roept de bonden op om de gesprekken voort te zetten. "We hebben de jongste twee weken al contacten gehad met de vakbonden en pilotenorganisaties in België", zegt Jacobs en volgens hem wordt er "goede vooruitgang" geboekt. "We zijn bereid om de eisen van de vakbonden rond lokale contracten en lokale belastingen te bekijken. Maar we vragen hen om terug naar de onderhandelingstafel te komen. Het gaat om een open uitnodiging", aldus de marketing manager. Hij hoopt alvast "voor kerstmis" een akkoord te hebben met de Belgische vakbonden.