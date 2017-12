"Grootste Quiz ter Wereld" in Gent breekt twee wereldrecords LVA

In het Gentse Flanders Expo hebben zaterdagavond 3.723 mensen deelgenomen aan de "Grootste Quiz ter Wereld" ten voordele van Music For Life, de jaarlijkse actie voor het goede doel van radiozender Studio Brussel. Het wereldrecord van 4.903 deelnemers werd niet gehaald, maar er werden wel records opgetekend voor het dragen van een fluohesje en voor het gelijktijdig een blikje opentrekken.

Het huidige wereldrecord quizzen werd dit jaar in India gevestigd, met 4.903 deelnemers. "Het is helaas net niet gelukt", stelde gerechtsdeurwaarder Johan Vandevelde zaterdagnacht rond 0.30 uur. In Hal 1 van Flanders Expo, die grotendeels gevuld was, kunnen zo'n 6.400 mensen plaatsnemen.

De organisatie liet wel nog twee andere wereldrecordpogingen officieel registreren. Zo trekken de aanwezigen allemaal een fluohesje aan, om het huidig wereldrecord van 2.136 in het Japanse Kitakyushu te halen. De deelnemers trokken ook gelijktijdig een blikje open, in een poging om het wereldrecord van 1.149 blikjes te verpulveren. Beide records werden gebroken, maar de exacte aantallen werden niet bekendgemaakt.

