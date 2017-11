"Grootste moskee van het land komt naar Antwerpen" ADA

Bron: Eigen berichtgeving 9 Volgens het Vlaams Belang staat de grootste moskee van het land binnenkort in Antwerpen, in het voormalige postkantoor van Bpost. "We hebben officiële documenten in ons bezit die bewijzen dat Bpost zijn kantoor in de Wilgenstraat verkocht heeft aan de Islamitische gemeenschap", zegt Sam Van Rooy van het Vlaams Belang.

Als de verkoop doorgaat - Vlaams Belang stelt dat het compromis alvast getekend is - zou het postgebouw omgevormd worden tot een islamitisch cultureel centrum. "Dat betekent dat men naast een gebedsruimte allicht ook koranklasjes, een bibliotheek en een vrouwenwerking zal voorzien", zegt Dewinter. "Het is een gebouw van maar liefst 3.625 vierkante meter waarvan bpost nog een klein deel zou terughuren om er een postpunt in te houden. De prijs bedraagt 1,450 miljoen euro, de inzamelacties daarvoor zijn al bezig."

Vlaams Belang ziet een nieuwe moskee van een dergelijke omvang in Antwerpen-Noord niet zitten. "Het zou al de 63ste van de stad zijn en in een straal van 700 meter zijn er hier nu al 18", zegt Dewinter. "Het zou veel beter zijn dit gebouw te gebruiken voor bijvoorbeeld sportinfrastructuur, waar de buurt wel echt nood aan heeft."

Het Antwerpse stadsbestuur was volgens Dewinter tot maandag niet op de hoogte van het initiatief vanwege de bestaande moskee Omar in de nabije Tulpstraat. "Ze hebben het van mij moeten horen", zegt hij. "Dat bewijst nog maar eens dat men niet weet wat er gebeurt in deze stad, laat staan dat er een beleid terzake wordt gevoerd."

D Acke Volgens Vlaams Belang komt hier de grootste moskee van België.

Bing Maps De Wilgenstraat in Antwerpen-Noord.