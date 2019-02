‘Grootouders voor het Klimaat’ doen oproep aan politici: “Klimaatwet nog voor verkiezingen goedkeuren” HA

07 februari 2019

10u50

Bron: Belga 0 De Grootouders voor het Klimaat vragen in een open brief de partijvoorzitters en de federale fractieleiders de klimaatwet nog voor de verkiezingen goed te keuren. De "bijzondere klimaatwet" van een groep Belgische academici is door Groen en Ecolo in een wetsvoorstel gegoten. Gisteren raakten de verschillende Kamerfracties het al eens om aan de slag te gaan met dit voorstel.

Een tiental universiteitsprofessoren en gespecialiseerde onderzoekers heeft eind vorige week een wet voorgesteld die onmiddellijk uitvoerbaar is. Die academische oefening moet ervoor zorgen dat het Belgische klimaatbeleid op een meer coherente manier kan gevoerd worden dan nu het geval is.



“In naam van onze kleinkinderen, bedanken wij u om uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de komende generaties op te nemen”, zeggen de grootouders in de brief. Ze wijzen erop dat dat dit wetsvoorstel een antwoord is "op de vraag van de vele mensen die de laatste weken op straat zijn gekomen en vragen om een dringende oplossing voor het klimaatprobleem".

Verkiezingen in mei

"Wij willen u vragen om op deze opportuniteit in te gaan en zo snel mogelijk en na overleg met de andere politieke partijen dit voorstel van bijzondere wet in de Kamer in te dienen, te bespreken en erover te stemmen voor de verkiezingen van mei 2019. Uiteraard beseffen wij dat deze wetgeving de parlementaire procedures moet volgen en dat er amendementen zullen volgen, en dat hoort zo.”



Ecolocovoorzitter Jean-Marc Nollet benadrukte vorig weekend dat de wettekst voor de verkiezingen van mei moet worden goedgekeurd. "We kunnen een tweederdemeerderheid halen, de jongeren vragen engagementen. Laten we die tekst goedkeuren die door wetenschappers is geschreven."

Hoorzitting

De Franstalige liberalen van de MR lieten maandag weten dat ze zich achter de tekst willen scharen, nadat ook PS, cdH en Défi hadden laten weten te willen verder werken op de tekst. Sp.a zegt de wet te willen steunen, terwijl de PVDA de oorspronkelijke tekst van de academici wil indienen. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten ziet het voorstel dan weer niet zitten.

Ondanks die terughoudendheid, ook bij CD&V en N-VA, raakten de Kamerfracties het gisteren wel eens over de manier waarop ze hier verder rond zullen werken. Volgende week is er een hoorzitting, waarna de bespreking kan beginnen.