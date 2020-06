"Grondwettelijk de logische keuze" dat Wilmès formatie in handen neemt jv

09 juni 2020

06u10

Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is het logisch dat premier Sophie Wilmès (MR) de federale formatiepoging overneemt van de socialistische tandem Paul Magnette en Conner Rousseau. Dat zegt hij in een interview met Knack.

De federale regering van premier Sophie Wilmès met daarin MR, CD&V en Open Vld heeft al een hele tijd geen meerderheid meer in de Kamer, maar kan in coronatijden bogen op de steun van de verzamelde oppositie - op Vlaams Belang en PVDA na - om volmachtbesluiten te steunen. Verschillende partijkopstukken maakten de voorbije weken echter al duidelijk dat die formule stilaan op haar laatste benen loopt en dat er uiterlijk tegen september een nieuwe volwaardige regering zou moeten zijn.

Dat vindt ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert. "Het blijft aangewezen om een meerderheid te hebben tegen september", zegt hij in een interview met Knack.

PS-voorzitter Paul Magnette en sp.a-collega Conner Rousseau hebben hun verkennende gesprekken intussen afgerond. De socialisten werken aan een eindverslag, maar volgens Lachaert is het nu de beurt aan de liberale familie. "Grondwettelijk is het de logische keuze" dat premier Sophie Wilmès de formatie nu in handen neemt, klinkt het. "Deze regering heeft het vertrouwen, de koning kan nu niemand aanstellen. Ik denk dat de poging levensvatbaarder is als we vanuit het centrum vertrekken."

Afgelopen weekend zei vicepremier Koen Geens (CD&V) al te hopen dat Wilmès "de formatie kan trekken". En ook Magnette zou daarmee kunnen leven. "Op een bepaald moment moet iemand een initiatief nemen en dat kan zeker Wilmès zijn", zei hij in De Zevende Dag.

Historisch akkoord

N-VA-Kamerlid Theo Francken hoopte in De Zondag op een historisch akkoord tussen de Vlaams-nationalisten en de sociaaldemocraten, waarbij N-VA en PS dus het initiatief nemen. Maar daarover is Lachaert weinig optimistisch. "Heel het land wacht al meer dan een jaar op dat akkoord. Ik heb vandaag geen indicaties dat het binnen handbereik zou zijn."

De Open Vld-voorzitter komt in het interview ook nog terug op het steunpakket waar de 'superkern' zaterdag een akkoord over sloot, met daarin onder meer een btw-verlaging voor de horeca. De regering deelt ook een railpass met tien gratis treinritten aan elke Belg, maar moest even later toegeven dat dat niet was doorgesproken met de NMBS. De spoorwegmaatschappij vreest bovendien voor overbezette treinen en onveilige situaties voor personeel en reizigers. In elk geval moeten de gratis treintickets "een doelgerichte maatregel zijn", zegt Lachaert daarover. "Over de concrete uitwerking was er geen akkoord, dus dat moeten we nog bekijken. We gaan niet nodeloos belastinggeld uitgeven.”