"Grondwetsartikel 1 dat stelt dat België federale staat is, niet voor herziening vatbaar"

04 april 2019

23u19

De plenaire Kamer debatteert vanavond laat over de lijst met grondwetsartikelen die het volgende parlement zou kunnen wijzigen. Voor het artikel 1 zal geen meerderheid gevonden worden, blijkt tijdens het debat. De Kamercommissie zette dat artikel dinsdag wel nog op de lijst.

De Franstalige partijen - de MR op kop - willen geen communautair geladen artikelen op de lijst. In de Kamercommissie dinsdag raakte artikel 1, dat zegt dat België een federale staat is, bestaande uit gewesten en gemeenschappen, daar wel nog op.

CD&V schoof dat artikel naar voor om er een aantal basiswaarden in te laten opnemen. De christendemocraten zien dat als een alternatief voor de zogenaamde preambule waar Open Vld voor pleit. De opname van artikel 1 op de lijst raakte goedgekeurd omdat een lid van de MR te laat was. Zo was er één tegenstem te kort.



De stemming in de plenaire Kamer had nipt kunnen worden. Maar sp.a, die zich in de commissie heeft onthouden, nam de spanning weg. Monica De Coninck kondigde aan dat haar partij zal tegenstemmen. De Vlaamse socialisten vrezen dat artikel 1 wel eens om de verkeerde redenen gewijzigd zou kunnen worden.

Een meerderheid voor de opname van artikel 1 op de lijst is daarmee onmogelijk. Enkel CD&V, Open Vld, N-VA, Vuye&Wouters en Vlaams Belang zouden voor stemmen.

De stemming zal wellicht pas na middernacht gehouden worden.