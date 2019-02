“Groen is en blijft voorstander van verbod op onverdoofd slachten” TT

Bron: Belga 0 Groen blijft een voortrekker om het onverdoofd slachten te verbieden, ook in het Brussels Gewest. Dat zegt Brussels fractieleider Bruno De Lille in een reactie op een Facebook-post van fractiegenote Annemie Maes waarin ze haar inspanningen voor het onderwerp als een van de redenen aanhaalt waarom ze geen plaats meer kreeg op de Groen-lijsten. Ze verwijst ook naar Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum die uit de partij stapte.

Maes wijst er in haar bericht op dat ze vorig jaar een voorstel van ordonnantie heeft ingediend dat quasi identiek is aan het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië, met als doel om eenzelfde regeling in heel het land te hebben. Maar de tekst raakt maar niet op de agenda van de bevoegde commissie door de grote weerstand van enkelen in Brussel, aldus Maes.

"Ik besef dat het een zeer delicaat en gevoelig dossier is en heb hier ook begrip voor. Maar in politiek moet men soms tegen de stroom in durven te gaan. Hermes Sanctorum is omwille van dit dossier destijds bij Groen weggegaan. Hoewel mijn exit wellicht deels door dit dossier bepaald is, heb ik er geen seconde spijt van dat ik de wetgeving heb ingediend. (...) Ik hoop dat er na mei 2019 een nieuwe generatie ecologisten (en socialisten, liberalen, christendemocraten, communisten, ...) zullen verkozen worden die wél de moed zullen hebben om het debat aan te gaan en om ook in Brussel gelijkaardige wetgeving in te voeren", schrijft Annemie Maes nog.

“Blijven voortrekker”

"Het is heel jammer dat Annemie Maes twijfel zaait over ons standpunt en over onze ambitie om het verbod op onverdoofd slachten in Brussel er door te krijgen. Groen blijft onverkort voortrekker voor het verbod op onverdoofd slachten in te voeren", reageert Bruno De Lille in een mededeling.

Hij wijst erop dat het Brusselse voorstel van ordonnantie "in overleg en met steun van de volledige fractie van Groen ingediend" werd. Op enkele technische details na is het overigens een kopie van het Vlaams decreet dat mede dankzij Groen werd gerealiseerd in 2017, voegt de Lille er nog aan toe. "We delen met Annemie dezelfde doelstelling voor een verbod op onverdoofd slachten. Dat zij een verband ziet met de lijstvorming is compleet uit de lucht gegrepen. Alle begrip voor haar ontgoocheling, maar dit voelt aan als natrappen," besluit de fractieleider.