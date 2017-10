"Groen en sp.a met 'Bondgenootschapslijst' naar Antwerpse kiezer, Van Besien lijsttrekker" RVL/TT

Bron: GVA, eigen berichtgeving 0 Photo News Wouter Van Besien (Groen) zal de lijst trekken. De kogel is door de kerk: Groen en sp.a trekken bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar samen naar de Antwerpse kiezer. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De lijsttrekkersplaats is voor Wouter Van Besien (Groen), sp.a neemt genoegen met de derde plaats. Het kartel krijgt de naam 'Bondgenootschapslijst' mee.

Morgen zullen de onderhandelingsteams de knoop finaal doorhakken, zondag wordt het voorstel dan voorgelegd aan de leden van de partijen. Groen-kopstuk Wouter van Besien zou de gemeenschappelijke lijst trekken, Tom Meeuws, Antwerps sp.a-voorzitter, krijgt de derde plaats.



De Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels is als onafhankelijke de verrassende tweede op de lijst. Zij leidde zeven jaar lang de cel Diversiteit binnen het Antwerpse politiekorps, maar vroeg in 2015 haar overstap aan uit onvrede met het Antwerpse beleid. Ondertussen is Beels aan de slag bij het Mechelse politiekorps, waar ze aan de kar trekt van het diversiteitsbeleid.



Ook op andere plaatsen op de lijst zouden nog onafhankelijken worden opgenomen. Wie de lijstduwer wordt, is niet bekend.

Goede peilingen

Dat de sp.a het lijsttrekkerschap afstaat aan Groen, heeft wellicht te maken met de goede peilingen die de groenen op de tweede plaats zetten, na de N-VA van burgemeester Bart De Wever. Van Besien is bovendien een nationaal partijkopstuk met een veel grotere bekendheid dan sp.a-kopstuk Tom Meeuws.



Bij de vorige verkiezingen in 2012 trok sp.a nog samen met CD&V naar de kiezer onder de naam Stadslijst. Die lijst haalde toen 28,6 procent, ruim onder N-VA (37,7 procent). CD&V verliet na de verkiezingen de lijst en trad toe tot de meerderheid in Antwerpen, terwijl de sp.a naar de oppositie verkaste.



Groen haalde op eigen kracht 7,9 procent. In de laatste peilingen doet de partij het echter veel beter met scores tot 24 procent. Sp.a zou rond de 13 procent behalen. In een scenario waarbij beide partijen een kartel vormen, zou die lijst rond de 30 procent halen, minder dus dan de optelsom van beide partijen apart. N-VA zou zonder links kartel 26 procent halen, mét kartel rond de 30 procent.