'Goede huisvaders' gaan niet meer naar de hoeren in Brussel uit vrees voor pv's 09u00

Bron: Knack 205 Foto Baert Marc Straatprostitutie in de Brusselse Alhambrawijk. Sinds de Brusselse burgemeester Philippe Close de overlast in de prostitutiebuurt van de Alhambrawijk bestrijdt met gewone processen-verbaal in plaats van met GAS-boetes, zijn de gevolgen voor de straatprostituees rampzalig. "De goede klanten zien we niet meer. Wat overblijft is gespuis". Dat zegt maatschappelijk werker Fabian Drianne in Knack.

"Zij die wegblijven zijn de allerbeste klanten, gehuwde mannen die meestal overdag langskwamen en die geen overlast veroorzaakten. Zij zijn nu bang dat hun echtgenotes een pv in de brievenbus vinden", aldus Drianne. "De lastigste klanten blijven over: verslaafden, daklozen, lui die veel hinder veroorzaken en die niet malen om een brief van de politie thuis. Minder klanten betekent bovendien dat de prostituees langer moeten werken, tegen lagere prijzen en soms ook zonder condoom."

Lees ook Brussel schaft GAS-boetes voor prostitutie in Alhambrawijk af

Om de overlast in de prostitutiebuurt van de Alhambrawijk te bestrijden ging de Brusselse burgemeester Philippe Close, in navolging van zijn Antwerpse collega, in 2012 over tot het uitdelen van GAS-boetes. Alleen blijkt dat hun aantal de afgelopen vijf jaar met maar liefst 80 procent is gedaald. Werden er in 2012 nog 832 GAS-boetes uitgedeeld, tegen 2016 waren dat er nog amper 155.

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V), die de cijfers onlangs opvroeg, concludeerde daar uit dat het concrete politieoptreden in schril contrast stond met de spierballentaal van het stadsbestuur. Zo zit het evenwel niet in elkaar. Het punt is dat Espace P, een gesubsidieerde hulporganisatie voor prostituees, de wettelijkheid van de GAS-boetes juridisch heeft aangevochten en zijn slag thuishaalde. Het Franstalige college van de Raad van State oordeelde dat aanzetten tot prostitutie en ronselen strafrechtelijke vergrijpen zijn, en dus niet thuishoren in het lijstje van ongewenste handelingen die met GAS-boetes kunnen worden bestraft. Bijgevolg werden de GAS-boetes nietig verklaard.



In Antwerpen wordt het systeem evenwel nog altijd gebruikt, wat Close er nu toe heeft bewogen om de kwestie aan te kaarten bij de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.