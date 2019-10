“Giftrein”: Infrabel vraagt toestemming om pesticiden te mogen blijven gebruiken ADN

31 oktober 2019

Bron: Belga 0 Spoorwegnetbeheerder Infrabel vraagt aan de overheden de toestemming om ook vanaf 2021 met pesticiden de sporen onkruidvrij te mogen houden. Dat melden Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen, en woordvoerder Thomas Baeken bevestigt het nieuws. Momenteel bestaat voor het vrijhouden van de sporen geen voldoende efficiënt milieuvriendelijk alternatief, klinkt het.

De "onkruidtrein" van Infrabel wordt ook wel de "giftrein" genoemd, vanwege het gebruik van onder meer de controversiële onkruidverdelger Roundup.

In principe mogen de overheden in Vlaanderen al lang geen pesticiden meer gebruiken, maar Infrabel kreeg in 2015 onder meer van toenmalig minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een uitzondering. Toch vraagt Infrabel nu opnieuw toestemming aan de verschillende Belgische overheden, "wat betreft het gebruik van pesticiden voor het onkruidvrij maken van de sporen en beddingen, en dat gelet op de veiligheidsrisico's". Voor Vlaanderen is Infrabel daarover in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij.

Veiligheid

"De uitzondering geldt tot eind 2020. Op de plaatsen waar dat mogelijk is zetten we zeer sterk in op milieuvriendelijke alternatieven, maar voor de sporen is er momenteel geen alternatief", zegt Baeken. "Bovendien verliest het spoornet een deel van zijn stabiliteit als er onkruid tussen de kiezelstenen groeit. Het milieu is voor ons een prioriteit, maar de veiligheid is dat evenzeer." Andere mogelijkheden zijn machinaal maaien of met de hand uittrekken, maar die zijn niet efficiënt genoeg om heel het spoornet onkruidvrij te houden.

Betaalbaar

De onkruidtrein, die gericht pesticides gebruikt door via camera's onkruid te detecteren, kan bovendien gebruikt worden tussen het reguliere treinverkeer. "Andere opties verstoren het treinverkeer, en we moeten het onkruidvrij houden van de sporen ook betaalbaar houden", aldus Baeken. Infrabel verwacht midden volgend jaar uitsluitsel van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voor de terreinen rond de sporen met technische installaties kreeg Infrabel in 2015 eveneens een uitzondering. "We weten zeker dat we die in 2021 niet meer gaan krijgen, en zijn al volop aan het kijken naar milieuvriendelijke alternatieven. Er lopen verschillende testgroepen, ook op Europees niveau, en we wisselen ervaringen met elkaar uit", aldus Baeken. "We sensibiliseren ook aannemers en geven hen richtlijnen." Baeken benadrukt dat enkel in België een verbod geldt op het gebruik van pesticiden op de sporen.