"Gewoonweg schandalig en ziekelijk": treinbestuurder doet hallucinant verhaal na rellen met honderdtal jongeren die trein tot stilstand brachten Sven Van Malderen

20u05

Bron: Belga/Facebook 1171 Belga/rv Links: archieffoto. Rechts: Kevin Eli.

Zo'n honderd jongeren hebben gisteravond voor heel wat amok gezorgd op een trein tussen Ottignies en Brussel door onder andere meermaals aan de noodrem van het voertuig te trekken. Dat bevestigt de federale politie. De trein werd uiteindelijk geëvacueerd in Bosvoorde. Er werden zes jongeren geïdentificeerd, maar niemand werd aangehouden. Kevin Eli, de treinbestuurder van dienst, deed zijn hallucinant verhaal nu op Facebook. Zijn relaas kan u hieronder integraal lezen.

"Wat ik en mijn treinbegeleider gisteren hebben moeten meemaken op de 2142 is gewoonweg schandalig, ziekelijk en onbeschrijfelijk", klonk het. "Zoiets heb ik in meer dan 10 jaar nog nooit meegemaakt... Honderden reizigers moeten evacueren in een tunnel met een 30-tal agenten (onder andere speciale eenheden). Eén gewonde dame die gevallen is tijdens de evacuatie, een vrouw met drie kindjes zwaar bedreigd door 'derden' omdat ze haar plaats niet wou afstaan, reizigers in paniek, twee mensen onwel geworden in de trein, de stank van cannabis door een heel deel van de trein, brandblussers op de grond, binnendeuren stuk en dan het ergste (datgene waar alles mee begon)..."

"In Ottignies stapten heel wat jongeren van de Walibi-nocturne op de trein. Alles ging goed tot net voor Bosvoorde bij Brussel. Ik reed 120 km/u toen plots mijn leiding van de rem ledigde. Meteen legde ik de link met de jongeren en noodseinen in de trein. Ik stak mijn hoofd buiten en hoorde dat er halverwege een luchtontsnapping was. Ja hoor, noodrem bediend... We stonden in de tunnel van het station, maar niet aan het perron. Ik ging meteen met de treinbegeleider naar het rijtuig in kwestie."

"Ze stonden ons in ons gezicht uit te lachen"

"Het gaat om I-6 rijtuigen. Een smal gangpad aan de zijkant met telkens een 10-tal (slaap)compartimenten met aparte deuren. Elk compartiment heeft een noodsein en er zijn er nog enkele in de gang zelf. Op de trein heerste er chaos. Geroep, getier. We hebben in dat rijtuig (er waren vijf rijtuigen in totaal) vier noodseinen moeten herbewapenen. Verschillende jongeren van vreemde origine maakten het ons intussen zeer lastig om ons werk te doen en stonden ons in ons gezicht uit te lachen."

"Ik keerde terug naar de locomotief, maar weeral merkte ik dat er nog/weer noodseinen bediend zijn. Contact met de buitenwereld, traffic control, politie,... was bijna niet mogelijk omdat we vaststonden in die tunnel en geen bereik hadden. Niemand -behalve ik en de begeleider- wist wat er aan de hand was en waarom 2142 niet meer bewoog."

"Dweilen met de kraan open"

"We keerden weer terug naar de trein. De tweede keer noodseinen gaan zoeken en herbewapenen. Toen is mijn begeleider de eerste keer bedreigd geweest door een groep jongeren die net daarvoor iets naar ons hoofd gegooid had. Ik probeerde hem te helpen, maar een andere groep trok en duwde mij de andere kant op."

"Ik was naar de locomotief aan het terugkeren toen ik opnieuw lucht hoorde ontsnappen onder de rijtuigen. Weer prijs, weer de trein op tussen de meer en meer agressief wordende jongeren. Er ontstond een zware vechtpartij in de trein tussen twee groepen. De ene beschuldigde de andere ervan de noodseinen te bedienen, de andere wilde dat het stopte. Het was dweilen met de kraan open. Een enorme chaos. Ik belde 101 en had snel al krakend contact. Ik heb gezegd: "treinbestuurder Brussel, station bosvoorde, trein, noodgeval, stuur politie..." krak, lijn weer onderbroken, geen verbinding."

"In het gangpad op mijn muil gegaan"

"Ik liep weer alleen door de trein, ik vond mijn begeleider niet meer. Ik had schrik dat hem iets overkomen was. Ik controleerde weer elk compartiment op afgetrokken noodseinen en vond er weer enkele. Een bepaald compartiment hing vol rook en stonk naar cannabis. Wanneer ik de deur opendeed, werd ik naar buiten geduwd door een bende. Ik wrong me ertussen en heb het afgetrokken noodsein daar ook herbewapend."

"Één van die gasten, waarvan ik zijn gezicht niet snel zal vergeten, kwam met zijn hoofd tegen het mijne staan. Hij lachte mij vlak in mijn gezicht uit. "Wat ga je doen?" en de nodige scheldwoorden uiteraard. Ik reageerde niet meer en wrong me los. Bij het buitengaan vond deze het leuk om mij pootje te lappen, zodat ik tussen al de rommel en personen in het gangpad op mijn muil ging. Ik verzeker je, ik had het echt moeilijk toen. Ik had het erna enorm zwaar om professioneel te blijven en mijn hoofd recht te houden."

"Radeloos"

"Ik gebruikte de omroepinstallatie om vervolgens al bibberend in drie talen te vragen om aub geen noodseinen meer te bedienen, zodat ik mijn remmen kon lossen en iedereen veilig tot op hun eindbestemming kon brengen. Geen resultaat. Deze hopeloze situatie bleef zich zo herhalen..."

"Ik vond mijn begeleider. We waren radeloos en stonden samen naast de trein met de handen in het haar, zwaar onder de indruk ook van de respectloosheid. Even later stonden er plots een 30-tal agenten, stevig gewapend, aan de trein. Ik heb ze meteen binnengelaten op de trein en de eerste info gegeven."

"Sfeer werd grimmiger en grimmiger"

"Deze agenten deden de eerste vaststellingen en gingen met mij, compartiment per compartiment, door de trein om alles te herbewapenen. Intussen deden ze de nodige controles van bepaalde personen uiteraard. Eindelijk konden we vertrekken, geen luchtontsnapping meer. Tot ik op de locomotief kroop: ik vulde mijn leiding, en ja hoor... fuuuiiit. Weer niks. Ik ben dan weer, voor de zoveelste keer, de trein opgekropen. Alweer waren er noodseinen bediend. Ik had het echt gehad..."

"Ik zag het toen echt niet meer zitten om nog verder te doen in die nutteloze situatie. De sfeer werd grimmiger en grimmiger, een echt beklemmend en onveilig gevoel. Echt Halloween. Ik opende wat ramen om zo toch een beetje zuurstof binnen te laten voor de reizigers. Het werd warm en drukkend op de trein. Ik verklaarde mij -na overleg met traffic control- officieel in nood (E376). Op hun vraag ging ik nog eens de trein controleren. Nu stonden er in elk rijtuig een 6-tal agenten om toezicht te houden op de noodseinen. Alweer enkele herbewapend, alweer luchtontsnapping bij het terugkeren."

"Het stopte niet, zelfs met politie aan boord"

"Ik stapte weer op de trein en één van de noodseinen (één dat ik pas had herbewapend en waar een agent vlakbij stond) werd weer afgetrokken. Overal in de trein werden door bepaalde personen, al dan niet van dezelfde bende, de noodseinen bediend. Het zou niet stoppen, zelfs niet met politie aan boord. Er is dan beslist om de trein te evacueren in de tunnel. Pas dan heb ik nog enkele noodseinen kunnen herbewapenen en kon ik eindelijk mijn remmen volledig lossen. Daar stonden ze dan, honderden reizigers, 10-tallen agenten, Securail, Infrabel,... op het perron (bouwwerf) van Bosvoorde midden in de nacht."

"Mijn treinbegeleider stond mee vooraan op de locomotief voor overleg. Deze man verdient ook een dikke pluim voor het werk dat hij moest verrichten en gedaan heeft. Respect! Hij zag het ook niet meer zitten. We waren gekraakt, het was een ramp. Gelukkig konden we elkaar goede steun geven en het hoofd samen rechthouden om die die laatste zwaar wegende loodjes aan te pakken. We nemen nog contact op vandaag om te zien hoe het met elkaar gaat. Je weet wel, op zo'n moment en in zo'n situatie schep je een bepaalde band."

"Vernederd, beledigd en bedreigd"

"Het heeft uiteindelijk nog meer dan een uur geduurd om de reizigers daar weg te krijgen, terwijl ik moest wachten op toelating om leeg tot Brussel-Zuid te rijden. Uiteindelijk ben ik mogen vertrekken uit Bosvoorde om 01u26, na de nodige veiligheidsprocedures. 3,5 uur later! Ik ben veilig aangekomen te Brussel -Zuid om 01u50 ipv 22u27."

Ik heb geen oog dicht gedaan vannacht... We zijn vernederd, beledigd en bedreigd, fysiek aangevallen (dingen tegen mijn hoofd gesmeten, duwen en trekken, hoofd tegen hoofd staan, stoten,...) verbaal aangevallen, gehinderd ons werk te doen (pootje lap, ons niet doorlaten/blokkeren),... Dat terwijl we met ons tweetjes enkel maar ons werk wouden doen, in alle professionaliteit. Er was gelukkig ook veel begrip van andere reizigers. Ze zagen ook dat we in een onmogelijke situatie zaten en alles deden om het op te lossen. We deden dan ook alles om tussendoor iedereen correct te informeren tijdens -zo noem ik het althans- deze gijzeling."

"Wie gaat dit betalen?"

"Waar gaat dit naartoe? In wat voor samenleving zijn we terechtgekomen? Laat staan wat dit grapje weeral niet moet kosten. Wie gaat dit betalen? Wie gaat aan mijn begeleider en mijzelf komen zeggen dat we dit zo snel mogelijk moeten vergeten?"

"Ik kan nog veel schrijven hierover, maar ik hou het hierbij. Wel wil ik enkele mensen uitdrukkelijk bedanken. Sommige personen weten wel over wie het gaat (cct, perm3x8, politie, Securail ter plaatse, agenten ter plaatse en vooral mijn treinbegeleider)."

Lang leve Halloween, leve het uitschot der maatschappij, leve Walibi... weeral!

Gegroet, treinbestuurder van 2142.

Verdachten vrijgelaten

Rond 21.30 uur kwamen bij de politie de eerste berichten binnen over jongeren die personen lastig vielen op het perron en in de trein. "De mensen zijn daarna op bussen van de MIVB gezet", zegt politiewoordvoerder Peter De Waele. "Na de evacuatie werden zes personen geïdentificeerd, een van hen is allicht de dader die aan de noodrem trok."

De verdachten werden niet van hun vrijheid beroofd of ter beschikking gesteld van de procureur. Het is ook nog onduidelijk of de jongeren onder invloed waren.