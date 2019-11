‘Gevaarlijkste tunnel van het land’ doet naam alle eer aan: opnieuw urenlang volledig dicht TT/PKM/KV

28 november 2019

16u13

Bron: Belga, Vlaams Verkeerscentrum 22 De Beverentunnel op de R2 is voor de tweede dag op rij volledig geblokkeerd in de richting van Nederland. Dit keer door een botsing van twee vrachtwagens in de staart van de file. Gisteren was dezelfde tunnel ook al urenlang afgesloten doordat een vrachtwagen de verlichting aan het plafond over een afstand van 200 meter afrukte. De avondspits in en rond Antwerpen verliep bijzonder zwaar.

De aanrijding vond plaats in de staart van een file die was ontstaan na een eerder ongeval. Rond 14.30 uur gebeurde een eerste ongeval, een lichte kop-staartaanrijding tussen een vrachtwagen en een auto waardoor er maar één rijstrook vrij was in de tunnel. Een half uur later volgde in de Liefkenshoektunnel een tweede kop-staartaanrijding. Daarbij viel één lichtgewonde. Het derde ongeval rond 15.30 uur was meteen ook het zwaarste.

Een vrachtwagen reed met hoge snelheid in op zijn voorligger. De eerste vrachtwagen werd weggeduwd en de tweede kwam volledig in schaar te staan waardoor de tunnel volledig geblokkeerd is in de richting van Nederland. De ravage is enorm groot en de takelwerken zullen nog een tijdje in beslag nemen. Om 19 uur was de tunnel nog altijd versperd.



De trucker die op zijn voorligger inreed, raakte gewond maar kon nog op eigen kracht uit de totaal verhakkelde cabine klauteren. “Er was aan het begin van de tunnel een ongevalletje gebeurd, maar eens gepasseerd reed het verkeer vlot”, getuigt hij. “Net voor het einde van de tunnel zag ik mijn voorligger plots vol in de remmen gaan en ik wist dat het niet goed kwam. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik hier niet levend zou uitkomen.”

Zware avondspits

“We hebben door het slechte weer al de hele middag verschillende incidenten op de R2”, bevestigde Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum na het ongeval. “Dat maakt dat het op het onderliggende wegennet in het havengebied al erg druk was door mensen die de files probeerden te vermijden en dat zal nu alleen maar erger worden. We zagen ook al heel wat extra verkeer dat richting Kennedytunnel reed om langs de R1 om te rijden, dus ook daar is het nu al heel druk.”

Over heel Vlaanderen stond er om 17.30 uur meer dan 200 kilometer file, wat het Vlaams Verkeerscentrum “uitzonderlijk” noemde.

Het is al de tweede dag op rij dat de Beverentunnel volledig geblokkeerd zit in de richting van Nederland. Woensdag werd het plafond over een lengte van 200 meter beschadigd toen een containeronderdeel plots openklapte. De tunnel moest daardoor urenlang afgesloten worden. Er werd intussen tijdelijk noodverlichting aangebracht.

“Niet gelinkt aan tijdelijke verlichting”

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de nieuwe aanrijding in de Beverentunnel, niet gelinkt is aan de tijdelijke noodverlichting. “De noodverlichting hangt een stuk vroeger in de tunnel, het gaat hier om een typische aanrijding in de staart van een file”, zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Het is wel net dit soort aanrijdingen die we willen vermijden met de aangekondigde tunneldosering die volgende week ingaat.”

“We hebben door het slechte weer al de hele middag verschillende incidenten op de R2, ook in de Liefkenshoektunnel bijvoorbeeld”, stelt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Dat maakt dat het op het onderliggende wegennet in het havengebied al erg druk was door mensen die de files probeerden te vermijden en dat zal nu alleen maar erger worden. We zagen ook al heel wat extra verkeer dat richting Kennedytunnel reed om langs de R1 om te rijden, dus ook daar is het nu al heel druk. Het belooft een zware Antwerpse avondspits te worden.”

In de tunnel is trouwens nog steeds een verlaagde maximumsnelheid van kracht (50 km/u) om alle risico’s dat de noodverlichting zou loskomen door de druk van luchtverplaatsing, te vermijden. ‘s Nachts, wanneer er minder verkeer is, mag het verkeer er wel gewoon aan 70 km/u door.

Hoe lang de tunnel vanavond afgesloten zal blijven, is nog niet duidelijk. De twee betrokken vrachtwagens staan in schaar en de takelwerken zijn bijgevolg een complexe klus.

Er dreigt een bijzonder lastige avondspits op en bij de #R2 in de Waaslandhaven. Door een botsing van 2 vrachtwagens is de #Beverentunnel volledig DICHT richting Nederland. Grote klap, dus complexe takeling die een hele tijd kan duren! pic.twitter.com/RyNTMj9hEu Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

In het natte weer gebeurden er vandaag een pak ongevallen. Dat resulteert nu in een stevige avondspits: aanschuiven op vele plaatsen! In de regio Antwerpen maakt de versperde #Beverentunnel op de #R2 het voor heel wat mensen helaas extra lastig. pic.twitter.com/le9HA0yskH Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link