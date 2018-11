“Gentse huizenjagers bieden tot 20% boven vraagprijs door woningtekort” SVM

02 november 2018

07u50 0 Gent kampt met een woningtekort voor panden met een prijskaartje tot 300.000 euro. Het tekort is inmiddels zó groot dat vastgoedmakelaars voor één woning tot dertig huizenjagers per dag rondleiden en zelfs ‘biedingsavonden’ moeten organiseren. Het gros van dit soort woningen is binnen de twee weken verkocht. En soms zelfs voor een bedrag dat tot 20 procent hoger ligt dan de initiële vraagprijs, merken ze bij Hillewaere Vastgoed.

Het woningtekort in Gent is dezer dagen immens. Zo gingen in mei van dit jaar nog zelfs enkele huizenjagers ’s nachts met een tentje kamperen om zeker te zijn dat ze de volgende dag als eersten konden intekenen voor een woning die nog niet eens gebouwd was. Dat is ongezien. Of het nu om een huis, een appartement, een nieuwbouw of een bestaande woning gaat: wie momenteel een woning tot 300.000 euro te koop zet in Gent mag zich aan een stormloop verwachten. Makelaars moeten dezer dagen voor één huis soms tot 30 kandidaat-kopers per dag rondleiden.

“De aantrekkingskracht van Gent is de voorbije jaren stevig toegenomen”, aldus Nikolaas Maene van Hillewaere Vastgoed. “Dat is onder meer te danken aan de stijgende werkgelegenheid in de regio en enkele ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten. Inmiddels kan het aanbod de hoge vraag aan woningen al lang niet meer volgen. Nagenoeg álle woningen tot 300.000 euro gaan binnen de twee weken de deur uit.”

Hoogste bod in gesloten enveloppe

Gentse huizen veranderen soms zelfs voor liefst 20 procent boven de vraagprijs van eigenaar. Zo ging onlangs een rijwoning met een bewoonbare oppervlakte van 191 vierkante meter voor 301.000 euro van de hand. Dat was liefst 51.000 euro meer dan de eigenaar er initieel voor betaald wilde krijgen. Dat er zo veel meer boven de initiële vraagprijs wordt betaald, komt omdat een aantal kandidaat-kopers al een paar keer achter het net heeft gevist.

“Om alles zo transparant mogelijk te laten verlopen en een opbod te vermijden, organiseren we meer en meer ‘biedingsavonden’”, stelt Maene. “Op zulke avonden komen dan alle kandidaat-kopers samen in het huis dat ze willen kopen en houden we een biedingsronde onder strikte voorwaarden. Ze mogen elk in stilte één finaal bod op een formulier invullen en dat document in een enveloppe steken. De verkoper verzamelt vervolgens alle gesloten enveloppes en opent ze enige tijd later in ieders bijzijn. Wie het hoogste bod onder gesloten enveloppe heeft uitgevaardigd, mag dan uiteindelijk de woning kopen.” Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij dus niét om een openbare verkoop.

“Verrassend veel tweede panden”

De hoogste bieders zijn doorgaans gezinnen die niet één, maar twee keer steun van de ouders en/of grootouders krijgen. Meestal krijgen ze bij de aankondiging dat ze een woning willen kopen al een mooi bedrag van thuis toegestopt. En wanneer ze dan wat later uitleggen dat er veel gegadigden zijn, wordt dat bedrag nog een beetje verhoogd. Dat blijkt althans uit gesprekken met Gentse kandidaat-kopers.

“Toch zijn het niet alleen jonge gezinnen die momenteel in Gent op zoek zijn naar een woonst. We zien ook verrassend veel kandidaat-kopers die al een eigendom hebben en op zoek zijn naar een tweede pand. Zij zien een nieuwe aankoop als een investering op lange termijn. Sommigen kopen bijvoorbeeld liever een huis voor hun studerende dochter of zoon dan dat ze vier jaar lang huur moeten betalen voor een kot”, besluit Maene.