"Gents OCMW verkocht 450 ha landbouwgrond te goedkoop aan Fernand Huts" mvdb

30 maart 2018

17u01

Bron: Belga 19 De rechtszaak die een groep boeren eind vorig jaar tegen het Gentse OCMW heeft aangespannen, wordt op 16 oktober gepleit, na de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de boeren verkocht het OCMW 450 hectare landbouwgrond te goedkoop aan een Nederlandse vennootschap van ondernemer Fernand Huts. Maar volgens OCMW-voorzitter en sp.a-lijsttrekker Rudy Coddens (sp.a) is de transactie correct verlopen.

Het Gentse OCMW verkocht de landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen voor 17,5 miljoen euro om een nieuw woonzorgcentrum te financieren. Maar de boeren vinden dat die verkoopsom te laag ligt en zeggen dat het OCMW meer had verdiend indien het de 450 hectare in ongeveer 80 percelen had opgedeeld. Nu hadden enkel ondernemers als Huts de kapitaalkracht om er aanspraak op te maken. Volgens advocaat Nic Reynaert die een van boeren bijstaat, gaat het daarom om "onrechtmatige staatssteun" en strookt de beslissing "niet met de regels van goed bestuur."

"Grote administratieve werklast"

Maar volgens OCMW-voorzitter Rudy Coddens is de transactie volledig volgens het boekje verlopen. De huidige pachters kregen de kans om de door hen gepachte grond aan te kopen. Bij een opdeling riskeerde het OCMW dat verschillende onbruikbare stukken grond onverkocht zouden blijven. Een opdeling in kleinere percelen zou ook een grote administratieve werklast met zich meebrengen.

Het uiteindelijke bedrag dat Huts voor de gronden betaalde, is volgens Coddens in lijn met schattingen en werd volgens de juiste procedures beklonken.

De rechtbank van eerste aanleg zal het pleidooi van de boeren behandelen op 16 oktober.