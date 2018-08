Gent start proefproject met ‘stalkingalarm': slachtoffers krijgen geheime knop die politie waarschuwt Sabine Van Damme

In Gent komt nog dit najaar een alarm voor slachtoffers van hardnekkige stalkers. De federale regering heeft daar geld voor vrijgemaakt. Het systeem zal werken met een app op de telefoon, en met een 'onzichtbare knop', die slachtoffers onder hun kleren kunnen dragen.

Worden ze opnieuw lastig gevallen, dan volstaat een druk op de knop om ervoor te zorgen dat de app automatisch de hulpdiensten belt. Daar komt de oproep binnen als ‘bekend slachtoffer van stalking’, waarbij een spoedprocedure in werking treedt. Een interventieploeg wordt dan onmiddellijk ter plaatse gestuurd.

Het ontwikkelen van de app heeft ruim 2 jaar in beslag genomen. Nu de technische problemen zijn weggewerkt, kan het proefproject nog dit najaar starten. Dat gebeurt in Gent. Blijkt het systeem te werken, dan wordt het uitgerold over de rest van het land. Niet iedereen kan de app overigens ‘zomaar’ downloaden. Die zal enkel beschikbaar zijn voor slachtoffers van hardnekkige stalkers, en de aanvraag om de app te verkrijgen wordt voorgelegd aan een speciale commissie.