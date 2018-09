"Geneesmiddelen zijn te duur": sp.a komt met 'pillenplan' voor efficiënter beleid HR

05 september 2018

08u26

Bron: Belga 0 Oppositiepartij sp.a stelt vandaag haar 'pillenplan' voor, een nieuwe aanpak om geneesmiddelen beter, betaalbaarder en effectiever te maken. Daarnaast moet de overconsumptie van medicijnen worden tegengegaan. "Het huidige geneesmiddelenbeleid botst op zijn grenzen", luidt het.

"Geneesmiddelen zijn in de eerste plaats te duur", vindt sp.a. Ze vormen ruim 4 miljard euro van onze gezondheidsbegroting. "Ons slikgedrag behoort tot de Europese top en daarnaast worden nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen, steeds duurder", zegt Kamerlid Karin Jiroflée. Daarnaast ontbreekt ook vaak de meerwaarde van de medicijnen. "Minister De Block gaat hier onvoldoende tegenin."

Daarom lanceert de socialistische partij woensdag zelf een reeks voorstellen om het geneesmiddelenbeleid "beter, betaalbaarder en effectiever" te maken. Ten eerste moeten er grenzen worden gesteld aan de prijzen, onder meer door het octrooirecht te hervormen en de prijzen van geneesmiddelen op Europees niveau te onderhandelen. Ten tweede moeten de onderhandelingen die minister van Volkgsgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voert met de farmasector, transparanter en volgens duidelijke afspraken verlopen. Ten derde moet er een "alternatief" komen voor de farmaindustrie: de sp.a stelt voor om een publiek fonds op te richten "dat de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen stimuleert en versnelt".

Generische geneesmiddelen

Om daarvoor voldoende budget vrij te maken, mogen we "niet te veel geld uitgeven aan geneesmiddelen waarvan het patent is verstreken", stelt sp.a voorts. Daarvoor is nood aan een afkickplan, om het medicijnengebruik van de Belg te verminderen. Daarnaast moeten artsen ook verplicht worden om op stofnaam voor te schrijven en ziekenhuizen aan te moedigen om te opteren voor generische geneesmiddelen, klinkt het.

De prijs van generische medicijnen is overigens ook te hoog in ons land. "Daarom stelt sp.a voor om een plafondprijsmodel in te voeren. Door prijzen van geneesmiddelen te vergelijken met de buurlanden en een maximumprijs in te stellen, kan de prijs worden gedrukt."