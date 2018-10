"Geluidshinder rond Brussels Airport groter dan officiële cijfers doen vermoeden" TTR

02 oktober 2018

20u33

Bron: Belga 4 De geluidshinder rond Brussels Airport in Zaventem en omliggende gemeenten ligt in werkelijkheid tien keer hoger dan de officiële cijfers doen vermoeden. Dat stelt Groen Vlaams-Brabant op basis van nieuwe normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Uit berekeningen van Groen Vlaams-Brabant blijkt dat Brussels Airport het aantal mensen dat sterk lijdt onder de geluidshinder zwaar onderschat. Op basis van Vlaamse normen telt de luchthavenuitbater 14.000 zogenaamd ernstig gehinderde omwonenden. Volgens Groen Vlaams-Brabant ligt het reële aantal in de buurt van 144.000. Dat is ruim tien keer zoveel. De partij baseert zich daarvoor op nieuwe normen opgesteld door de WHO.



Brussels Airport laat jaarlijks door een universiteit (momenteel UGent) de geluidshinder berekenen op basis van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem). "In Rotselaar, Tervuren en Meise zou er geen hinder meer zijn. Mensen uit die gemeenten in Vlaams-Brabant weten wel beter", zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor Leefmilieu.

"Vlaanderen neemt genoegen met een geluidscontour vanaf 55 decibel rond de luchthaven. De WHO raadt aan om een ruimere zone vanaf 45 decibel te bestuderen. De burgemeesters van Vlaams-Brabant bestelden een studie die de hinder vanaf 45 decibel berekende. Die reikt van Dilbeek in het westen tot Aarschot in het oosten. Zuidwaarts gaat het van Hoeilaart tot Huldenberg.

Zowat driekwart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt binnen de overlastzone. In het noorden voelen ook vijf gemeenten van de provincie Antwerpen de nabijheid van de luchthaven."