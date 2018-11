‘Gele hesjes’-protest tegen hoge dieselprijzen verloopt onrustig: relschoppers vallen tv-ploeg aan en steken palletten in brand SPS LVA

20 november 2018

22u47

Bron: Belga 2 In Wallonië zijn er dinsdagnacht verschillende opstootjes geweest met ‘gele hesjes’, de beweging die lagere dieselprijzen eist. In de provincie Henegouwen werd een nieuwe crisisprocedure in gang gezet. Een televisieploeg moest het ontgelden bij verschillende individuen die zich “agressief” opstelden.

Gele hesjes blokkeerden dinsdagavond de autosnelweg A7-E19 Bergen-Brussel in de twee richtingen ter hoogte van het Henegouwse Mignault, niet ver van Feluy, waar een belangrijke vestiging is van oliebedrijf Total. Door de blokkade kwamen vele autobestuurders vast te zitten. Op advies van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werd er een nieuwe crisisprocedure in gang gezet door de gouverneur van Henegouwen, Tommy Leclercq. Teams van de federale politie, Civiele Bescherming en de Waalse overheid kwamen ter plaatse.

Een tv-ploeg van de Franstalige openbare omroep werd er “zeer slecht ontvangen” door wat niet meer dan een vijftigtal actievoerders bleek te zijn. “Ze waren zeer agressief tegenover ons, een televisieploeg. Ze wilden niet gefilmd worden”, zei een journaliste dinsdagavond live op tv. “Gewelddadige individuen deinsden er niet voor terug om ons materiaal te beschadigen.” Ook werd er met rookbommen en voetzoekers gegooid.

Uitbreiding naar Charleroi

Al enkele dagen komt het tot opstootjes in de regio bij blokkades. Een nieuwe blokkade ging dinsdagavond van start in Courcelles, bij Charleroi. Aan autosnelweg E42 werden vrachtwagens tegengehouden. Autobestuurders moesten omrijden tussen het centrum van Courcelles en de snelweg. Op het bedrijventerrein is onder meer het logistieke centrum van warenhuisketen Lidl gevestigd.

In de provincie Luik tenslotte zijn autobestuurders getroffen door een filterblokkade van gele hesjes aan de oliehaven van Wandre. Volgens de federale politie zijn de op- en afrit van autosnelweg A25 er nog versperd. Politie en brandweer moesten er dinsdagavond ingrijpen omdat er houten paletten in brand werden gestoken door relschoppers, die niets met de gele hesjes te maken zouden hebben gehad. Intussen keerde de rust er weer. Ook is er in de wijk Sclessin een blokkade van een olieterrein.

Een derde van de Waalse benzinestations kampte dinsdag al met tekorten.

Afrit Feluy dicht en verschillende filterblokkades in Wallonië

Ook woensdagochtend voeren de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) nog actie op de Waalse autowegen. De afrit ter hoogte van Feluy op de A7-E19 is dicht.

De afrit 20 op de E19 in Feluy blijft dicht voor onderhoudswerken op de N59, na een beladen nacht, aldus de wegpolitie. Filterblokkades zijn er op de N6 in Bettignies, de N57 ter hoogte van het rondpunt van Ollignies en op de N561 in Erquelinnes. De politie raadt aan om die plaatsen te vermijden. Waarschijnlijk komen er ook nog blokkades aan de grens met Frankrijk en aan brandstofdepots.