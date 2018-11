‘Gele hesjes’ opnieuw op pad: verschillende filterblokkades in Wallonië SVM

24 november 2018

09u02

Bron: Belga 11 De ‘gele hesjes’ voeren op meerdere plaatsen in het zuiden van het land opnieuw actie tegen de hoge brandstofprijzen. Er is sprake van verschillende filterblokkades.

Die vinden plaats op de N89 Vielsalm-Bouillon ter hoogte van Libramont aan het rondpunt dat toegang biedt tot de E411 (provincie Luxemburg), op de N5 Philippeville-Couvin ter hoogte van Frasnes-lez-Couvin (provincie Namen) en op de N57 Zinnik-Lessen tussen Aat en Lessen (Henegouwen). De politie raadt aan plaatsen te vermijden waar mogelijk acties zullen plaatsvinden, zoals brandstofdepots of grensovergangen met Frankrijk.

Verscheidene ‘gele hesjes’ voerden vorige nacht ook actie op de luchthaven van Bierset: vrachtwagens werden er geblokkeerd en slechts één per één doorgelaten. In het Luikse zijn er protesten in Wandre en Sclessin. Een dertigtal actievoerders blokkeren er brandstofdepots.

In Luik wordt vanavond ook gevoetbald. Om 18 uur speelt Standard er tegen Eupen. Het stadion ligt er naast een brandstofdepot. Er zijn afspraken gemaakt om de aanwezigheid van de ordediensten op de match niet te verstoren.

Dit weekend zullen een aantal brandstofdepots in Wallonië uit veiligheidsoverwegingen overigens gesloten blijven. Andere gaan wel open. 's Nachts zullen alle depots gesloten blijven, klinkt het bij brandstoffenfederatie Brafco.