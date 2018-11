‘Gele hesjes’ blokkeren E19 in beide richtingen ter hoogte van Feluy

20 november 2018

22u47

Door de manifestatie van "gele hesjes" is de autosnelweg A7-E19 in de buurt van Feluy (Henegouwen) sinds 21 uur in de beide rijrichtingen gesloten tussen de kilometerpalen 27 en 37. Dat meldt de federale politie. Door de actie zijn files ontstaan. De federale politie, de civiele bescherming en de diensten van het Waalse gewest zijn ter plaatse.