“Geld dat ingezameld werd voor oorlogsslachtoffers ging naar IS” SVM

11 november 2019

11u35

Bron: Belga 58 Zes mannen zijn in Nederland en België aangehouden in een internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland zouden zij in 2013 en 2014 in Turkije en Syrië vermoedelijk geld hebben overhandigd aan strijders van de Islamitische Staat (IS) of daaraan gelieerde personen.

Het geld zou zijn ingezameld door een stichting met als doel "hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers". Het vermoeden is dat de stichting in Nederland voor minimaal 200.000 euro aan donaties heeft opgehaald door middel van bijeenkomsten en benefieten.

Meer dan 130.000 euro zou contant zijn opgenomen en door de verdachten naar Syrië zijn gebracht. Met de rest van het geld zouden de reizen zijn gefinancierd. Een van de verdachten heeft vermoedelijk een deel van het geld overgemaakt naar een andere aan hem gelieerde stichting. Hij wordt daarom ook verdacht van verduistering.

Afgelopen dinsdag werden drie mannen uit het midden van Nederland en twee mannen in België aangehouden. Woensdag is nog een zesde verdachte aangehouden, ook in de regio Midden-Nederland. Het Nederlandse OM zegt niet waar de mannen vandaan komen.

Het onderzoek begon naar aanleiding van een ambtsbericht van de Nederlandse geheime dienst AIVD in het voorjaar van 2018. Bij de doorzoeking op elf adressen in Midden-Nederland en België zijn gegevensdragers en verschillende documenten en administratie in beslag genomen.