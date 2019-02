“Geen twijfel over dat Nemmouche cipier en folteraar was in Syrië” ADN

07 februari 2019

10u43

Bron: Belga 0 "Ik twijfel er niet aan dat Mehdi Nemmouche, die hier aanwezig is, mijn cipier en folteraar was in Syrië, onder de naam Abou Omar." Dat heeft de Franse journalist Nicolas Henin vandaag gezegd in het Brusselse hof van assisen. Henin werd samen met drie andere journalisten gevangengehouden door wat later terreurgroep IS werd, en de vier beweren dat Mehdi Nemmouche een van hun bewakers was.

De journalisten werden ontvoerd in juni 2013 en weer vrijgelaten in april 2014. Na de aanslag van 24 mei 2014 en de arrestatie van Mehdi Nemmouche als de mogelijk dader contacteerde Henin de Franse inlichtingendiensten DGSI met de vraag of het mogelijk was of hij die Nemmouche in Syrië ontmoet had, mogelijk onder de naam Abou Omar. Een dag later worden de journalisten in Parijs geconfronteerd met foto's en ook de opeisingsvideo die na de aanslag werd verspreid.

Video

Zowel Henin als journalist Didier François verklaarden vandaag dat het moeilijk is om iemand op basis van een foto te identificeren. "De stem, de manier van spreken en de houding van een persoon zeggen veel meer", aldus François. "Maar toen we de video zagen, herkende ik hem formeel."

Voorzitter Laurence Massart wees erop dat experts hebben verklaard dat de stem in de video vervormd werd. Toch houden beide mannen vol dat het wel degelijk om Nemmouche ging. "Vanwege zijn manier van spreken, de woorden die hij gebruikte", aldus François. Hij wees er ook op dat Nemmouche in de rechtbank wel zwijgt, maar dat Abou Omar in Syrië veel met hen sprak.

Varkenstang

Verder getuigden de journalisten over hun tijd in Syrië. “We gingen verschillende keren per dag naar het toilet. Dat traject vanuit onze cel naar het toilet verliep regelmatig gespannen en het was behoorlijk gewelddadig”, zei Didier François. “Soms kregen we tijdens de tocht naar de toiletten schokken van een varkenstang. Dat was niet echt aangenaam.”

Volgens Henin brak het toiletbezoek het eentonige bestaan in de cel. “We werden drie keer per dag in groep naar het toilet gebracht, geblinddoekt”, voegde hij toe. “We moesten een gang van het ziekenhuis door en kregen vijf minuten de tijd om ons gevoeg te doen in een emmer. Vooral ‘s avonds waren de toiletbezoeken gewelddadig. Die werden begeleid door de ‘Europese’ gijzelnemers die teruggekeerd waren na een dag in de stad. We kregen regelmatig klappen.”

“Daarbovenop hoorden we de hele nacht gekrijs in de ruimte recht tegenover onze cellen, want dat was de martelkamer waar vooral Syriërs werden gefolterd.”