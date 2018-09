"Geen sprake van ontkenning Rwandese genocide bij kandidaat cdH-CD&V in Schaarbeek" JL

05 september 2018

17u49 0 Benjamin Dalle, voorzitter van CD&V Brussel, laat weten dat Schaarbeeks kandidaat Mugabe Nizeyimana de Rwandese genocide tegen de Tutsi's niet ontkent. Dalle reageert daarmee op een artikel in Le Soir waarin Nizeyimana via zijn rol als schatbewaarder bij vzw Jambo door MR-politicus Alain Destexhe beschuldigd werd van negationisme.

De vzw Jambo kwam in februari in een negatief daglicht te staan toen er vanuit het Rwandese regime berichten verspreid werden dat de vzw de genocide op de Tutsi's zou ontkennen. Toch blijkt dat vzw Jambo eerder een kritische blik werpt op het huidige presidentschap van Paul Kagame.

"De vzw Jambo staat in het oog van een lastercampagne. Het zijn mensen die kritisch staan tegenover het regime van huidig president Paul Kagame. Het ontkennen van de genocide van de Tutsi's tolereren wij niet en onze kandidaten ook niet", verduidelijkt Dalle. "De afgelopen dagen hebben we ook gesprekken gehad waarin ze duidelijk verklaren dat ze zonder enige twijfel de genocide op de Tutsi's erkennen. Daar valt niet over te discussiëren", aldus Dalle nog.

Geen bewijs

Bij cdH en CD&V is er geen enkele aanwijzing dat hun kandidaat uitspraken gedaan heeft die niet door de beugel zouden kunnen. Ze betreuren dat het om een persoonlijke aanval gaat.