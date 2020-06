“Geen sprake van illegale boomkap” door Vlaamse overheid JTO

03 juni 2020

12u07

Bron: Belga 1 De Vlaamse ministers van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weerleggen dat de Vlaamse Waterweg illegaal bomen kapt. Groen-parlementslid Mieke Schauvliege zei gisteren dat het agentschap dat de Vlaamse rivieren en kanalen beheert verantwoordelijk is voor het kappen van zowat 137 hectare bos tussen 2019 en 2020.

“Minister Demir zegt bomen bij te planten, terwijl minister Peeters - verantwoordelijk voor De Vlaamse Waterweg - ze vaak kapt zonder vergunning. Zo schiet het natuurlijk nooit op”, verklaarde Schauvliege gisteren. Beide ministers weerleggen dat nu. Na De Vlaamse Waterweg en ook het Agentschap Natuur en Bos te hebben geconsulteerd, verduidelijken ze dat er “slechts” 2,5 hectare is ontbost - ontbossing die volgens hen ook wordt gecompenseerd. “Van 'illegale boomkap' is evenmin sprake, alle natuurbeheerwerken waren vergund of uitvoerbaar zonder vergunning.”

Geen echte ontbossing

Volgens de ministers verwart Schauvliege het ontbossen met de beheers- en inrichtingswerkzaamheden die De Vlaamse Waterweg in het kader van zijn opdrachten uitvoert. Ze verwijzen onder meer naar het groen- en hakhoutbeheer, om ervoor te zorgen dat het hakhout niet zo groot wordt dat het schepen hindert en oevers niet meer voldoende kunnen worden geïnspecteerd. “Wanneer leidingen door boomwortels beschadigd dreigen te worden, wordt er preventief gerooid. Het gaat dan ook niet om echte ontbossing, want de vegetatie groeit opnieuw.”

Betere communicatie over natuurbeheer

“Bovendien past De Vlaamse Waterweg bij het uitvoeren van rooiwerken en onderhoudswerken de code van ‘Goede Natuurpraktijk’ toe”, luidt het. “Wel zal in de toekomst nog meer worden gecommuniceerd over geplande werkzaamheden. Wanneer burgers plots groenbeheer waarnemen, waar zij niet steeds op de hoogte van zijn, kan dit best schrikken zijn. Een duidelijke aankondiging en het goed kaderen waarom het groenbeheer plaatsvindt is opportuun, om zo deze misvattingen niet meer te laten gebeuren”, klinkt het.

“De Vlaamse Waterweg voert haar natuurbeheer secuur uit, binnen het wettelijke kader, en met respect voor de natuur. Samen met het Agentschap Natuur en Bos zullen we kijken hoe we het natuurbeheer verder kunnen verfijnen”, zegt Peeters. Haar collega Demir betreurt dan ook de “halve en volle leugens” waarmee Groen oppositie voert.