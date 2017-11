"Geen reden om veroordeling van Pierre Serry in drugszaak te verbreken" ADV

13u29

Bron: belga 0 belga Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet geen reden om de veroordeling te verbreken die Pierre Serry (66), een van de verdachten in de Kasteelmoord, heeft opgelopen voor het Antwerpse hof van beroep. Dat hof had Serry in juni veroordeeld tot zes jaar cel voor de invoer van 380 kilo cocaïne. Het Gentse hof van beroep had hem twee jaar eerder nog acht jaar cel opgelegd, maar dat arrest werd verbroken door het Hof van Cassatie, waardoor het proces moest worden overgedaan in Antwerpen.

Ook het hof van beroep in Antwerpen vond de schuld van Pierre Serry bewezen en zag in hem de leidende figuur van een goed gestructureerde en internationaal vertakte organisatie die cocaïne invoerde vanuit Paraguay. Volgens het hof lag Serry aan de basis van de containertrafiek vanuit het Latijns-Amerikaanse land en stond hij ook in voor de financiering.

Eerst werden, als test, containers met meubels en rommel verscheept, om dan vervolgens over te gaan tot cocaïne. Op 26 februari 2009 werd een partij van 380 kilo onderschept in de haven van Antwerpen, wat leidde tot de ontmanteling van de organisatie.

De verdediging had allerlei procedure-elementen opgeworpen. Zo zou de politie vooringenomen zijn geweest en Serry gezocht hebben. Volgens Serry werd er ook met een informant gewerkt en was er dus mogelijk sprake van provocatie. Het hof veegde echter al die argumenten van tafel en oordeelde dat het onderzoek regelmatig verlopen is. Wel werd volgens het hof de redelijke termijn overschreden. Dat leverde Serry een celstraf van zes jaar op, in plaats van tien jaar.

Serry ging opnieuw in Cassatie maar het parket-generaal bij het hoogste hof ziet geen reden om het Antwerpse arrest te verbreken. Het Hof van Cassatie doet dinsdagnamiddag uitspraak.