"Geen racistische uitspraken bij partijtop": journalist die opname De Wever maakte, wilde intern en extern discours N-VA vergelijken

21 mei 2019

Vandaag is ophef ontstaan over een (oud) geluidsfragment waarin Antwerps burgemeester Bart De Wever aan een publiek van ongeveer 120 N-VA-aanhangers uitlegt hoe het stadsbestuur samenwerkt met Theo Francken, vooraleer het "razzia's" organiseert op zoek naar criminele sans-papiers. De opnames werden gemaakt door journalist Aubry Touriel. De man kocht een partijkaart van de N-VA en volgde van december 2014 tot december 2017 verschillende bijeenkomsten van de partij. De journalist wilde het interne en externe discours van de N-VA vergelijken, vertelt hij nu.

In 2016 nam Touriel op hoe Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever aan ongeveer 120 N-VA-aanhangers in Hoboken uitlegde hoe het stadsbestuur samenwerkte met toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vooraleer het “razzia’s” organiseert op zoek naar criminele sans-papiers.



“Het was grappig om te zien dat de mensen lachten, ik denk meer uit verrassing dan echt... Maar dan heeft Bart De Wever geantwoord: ‘Ja, dat is echt zo, hè, we spreken wel af met Theo Francken.’ Maar in het algemeen is de sfeer in de vergadering wel vriendelijk en informeel. In denk dat daardoor de speech en het taalgebruik van Bart De Wever zo scherp is.”

Gematigder

Touriel vond de partij gematigder dan hij aanvankelijk verwacht had. “In bijvoorbeeld de migratiekwestie denk ik dat de tweets van Theo Francken wel scherper zijn dan de speeches die worden gegeven binnen de partij.”



Hij peilde ook naar eventueel racisme binnen de partij. “In de Franstalige media denken veel mensen dat de N-VA een racistische partij is enzovoort. Maar op de vergaderingen zijn geen racistische uitspraken gedaan door de top van de partij. Dat is me wel opgevallen. Er zijn wel militanten die daarover vragen hebben gesteld, maar het antwoord van de partij was niet racistisch.”

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De wever ziet geen graten in de organisatie van razzia’s met het oog op de repatriëring van illegale criminelen, zo reageerde hij vandaag bij VTM NIEUWS.