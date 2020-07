“Geen nieuwe maatregelen, politie gaat strenger controleren op naleving huidige regels” Redactie

19 juli 2020

13u30 0 Er worden geen nieuwe maatregelen getroffen om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. Wel zou er worden ingezet op het beter naleven van de maatregelen. Dat zou beslist zijn op het Overlegcomité vanochtend. De Veiligheidsraad zou niet vervroegd plaatsvinden.

“Er is aangedrongen om de maatregelen die er nu zijn beter te laten naleven. Ik ga daar met alle gouverneurs contact over hebben”, zei Pieter De Crem aan VRT NWS. “Dat gaat dan over sluitingsuur en afstand houden. De boetes zijn streng genoeg, ze starten op 250 euro en gaan dan tot 750 euro. We gaan nogmaals aan burgemeesters herhalen wat er moet gebeuren.”

“De politie is opgeroepen om altijd op te treden”, zei de Crem nog. “Verdere versoepelingen staan on hold. Indien dit onvoldoende wordt nageleefd, dan is het niet uitgesloten dat er een verdere verstrenging komt.”

Tweede golf?

Premier Sophie Wilmès besliste op vrijdag om vandaag het Overlegcomité samen te roepen. Eerder op de dag had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gevraagd om de geplande Nationale Veiligheidsraad op donderdag vervroegd samen te roepen, gezien de stijging van het aantal nieuwe besmettingen.

Al elf dagen op rij blijft het gemiddeld aantal besmettingen stijgen. Er worden gemiddeld weer 142,9 (of afgerond 143) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land, bleek vandaag uit het dashboard van Sciensano. Dat is een stijging met 61 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Sommige virologen menen dat dit het begin kan zijn van een tweede coronagolf.