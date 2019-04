"Geen mensonterende feiten” op beelden van bejaarden die in WhatsAppgroep werden gedeeld kg

17 april 2019

17u52

Bron: Belga 3 De beelden van bejaarden die vijf intussen ontslagen medewerkers van het Antwerpse Zorgbedrijf met elkaar deelden in een WhatsAppgroep, bevatten volgens het parket voorlopig geen mensonterende feiten. Het onderzoek is echter nog volop aan de gang en het parket wil nagaan of er mogelijk nog andere beelden bestaan.

Het Zorgbedrijf maakte gisterenavond bekend dat het contract van vijf medewerkers van woonzorgcentrum 't Zand op Linkeroever beëindigd werd omdat ze beeldmateriaal van bewoners dat om medische redenen en in het kader van animatieactiviteiten genomen was, met elkaar hadden gedeeld.



Het Zorgbedrijf maakte ook melding van de feiten bij de privacycommissie en het parket, al voegde het eraan toe dat het aan het parket is om uit te maken of er sprake is van strafrechtelijke feiten.

Lees ook: Antwerps rusthuis ontslaat 5 werknemers die filmpjes van bejaarden delen in Whatsappgroepje