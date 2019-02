“Geen fouten bij interventie dodelijk ongeluk met brommobiel” kg

20 februari 2019

18u45

Bron: Belga 0 De verantwoordelijken van de Brusselse brandweer (DBDMH), de Directie 112 en de noodcentrales 112 van Brussel en Vlaams-Brabant zijn het eens dat er geen fouten zijn gebeurd bij de afhandeling van het ongeval in Sint-Genesius-Rode. Dat is vandaag gebleken op een vergadering waar ze de interventie na het ongeval met een brommobiel, waarbij twee jonge vrouwen overleden, hebben onderzocht.

"Om transparant en constructief samen te werken, werd de operationele informatie van elke dienst uitgewisseld", luidt het in een mededeling van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van Binnenlandse Zaken.



Alle aanwezige diensten kwamen tot het besluit dat alle nooddiensten (medische hulp, brandweer en politie) onmiddellijk na ontvangst van de noodoproepen en in overeenstemming met het “principe van snelste adequate hulp” gewaarschuwd zijn.

Gekneld

Bij het ongeval in de nacht van 16 februari kwamen twee meisjes van 18 en 15 jaar om het leven. Zij zaten met nog twee andere meisjes in een brommobiel. Het voertuig werd aangereden door een terreinwagen. Eén passagier overleed ter plaatse, drie anderen zaten nog gekneld in het voertuig.



De noodcentrale 112 Vlaams-Brabant kreeg na het ongeval twee oproepen binnen. Tijdens een eerste oproep om 1.07 uur is een auto-ongeluk met gewonden gemeld, waarbij niet gesproken werd over mogelijke geknelden. De medische ploegen en de politie zijn onmiddellijk na deze oproep gealarmeerd.



Een tweede oproep kwam binnen om 1.17 uur via de politie om ondersteuning te vragen om geknelde personen te bevrijden. De brandweer van Brussel is meteen daarna ingelicht. Volgens de aanwezigen zijn de nodige middelen "op de juiste manier gedispatcht om de slachtoffers te helpen".

Kritiek

Eerder op de dag haalde Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne nog uit naar de noodcentrale 112 Vlaams-Brabant, die volgens haar ten onrechte niet meteen de Brusselse brandweer had verwittigd, waarvan de voorpost Eikenbos het dichtst bij de plaats van het ongeval gelokaliseerd lag.