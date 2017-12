"Geen Eurostadion, bedankt N-VA": Theo Francken boos om cover Brusselse krant FT

13u30 0 RV De cover van de Brusselse krant 'La Dernière Heure' vandaag.

Onze hoofdstad zal welgeteld nul EK-matchen organiseren in 2020. Een blamage, klonk het in alle kranten deze ochtend. Nu de beslissing gevallen is, schuift elke politieke partij elkaar de zwartepiet toe. Voor de Brusselaars is vooral N-VA de grote boosdoener. Dat staat alvast op de cover van de krant 'La Dernière Heure'. Zij titelen vandaag in grote letters: "Geen Euro 2020 in Brussel. Bedankt N-VA!" Daaronder staat, weliswaar iets kleiner geschreven: "De nationalistisch Vlaamse partij heeft er alles aan gedaan om het dossier te laten mislukken."

Theo Francken is allerminst opgezet met de sneer en reageerde deze ochtend op Twitter. "Het amateurisme van de Brusselse waterhoofdpolitici? Nope, het is de schuld van de N-VA. Zo blijven we nog jaren bezig natuurlijk. Onze hoofdstad verdient beter. Veel beter." Waarna hij in nog in het Nederlands, het Frans én het Engels dit herhaalde: "Alles wat er misloopt, is de schuld van de N-VA. Dat is de mentaliteit van die Brusselse politici. Wat een triestige bende. Weg ermee."

De soap rond het Eurostadion noopte UEFA ertoe de vier matchen die normaal gezien in ons land zouden plaatsvinden, te verhuizen naar Wembley in Londen. De economische schade is groot, net als de imagoschade.

Geen Eurostadion: Merci N-VA. 🙄😳

Het amateurisme van de Brusselse waterhoofdpolitici? Nope, het is de schuld van de N-VA.



Zo blijven we nog jaren bezig natuurlijk.



Onze hoofdstad verdient beter. Veel beter. @KarlVanlouwe @dreynders pic.twitter.com/r1Vml2ThDg Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Meer over N-VA

politiek

sport

sportdiscipline

voetbal