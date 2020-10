“Geen enkele vergadering geweest over eventueel ontslag Bouchez” ADN

04 oktober 2020

14u32

Bron: Belga 0 Er is geen enkele vergadering geweest over een eventueel ontslag van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Dat heeft MR-Kamerfractieleider Benoît Piedboeuf zondag bij RTL-TVi gezegd.

"Er is geen vergadering geweest. We zitten eerder in een fase van verzoening. Dit soort onderwerpen moet door de instanties worden besproken", zei Piedboeuf. Volgens hem is Bouchez ook nog niet zelf over een eventueel ontslag begonnen. Volgens de fractieleider zijn de komende voorzittersverkiezingen voor de lokale afdelingen een gelegenheid om de zaken op een rijtje te zetten.

Herschikking ministerposten

Aan de basis van de spanningen ligt de herschikking van de ministerposten die Bouchez wilde doorvoeren. Hij wilde Denis Ducarme Waals minister maken in de plaats van Valérie De Bue. De stoelendans veranderde al snel in een fiasco als gevolg van het decreet dat voorziet in een vertegenwoordiging van minstens 30 procent vrouwen - of mannen - in de Waalse regering.



Nadat hij de regeringsonderhandelingen eerder net voor de finish bijna liet struikelen, zet de manier waarop hij besliste wie de MR-ministers zouden worden kwaad bloed bij een flink deel van de basis.

Afkeuring

Volgens onder meer de krant L’Echo wankelt de positie van Bouchez. In de marge van de vertrouwensstemming in de regering door de Kamer uitten verschillende volksvertegenwoordigers ook voor de camera hun afkeuring. “Tegen het einde van het weekend zullen er koppen rollen”, sprak een goed geïnformeerde bron zaterdag.

Lees ook:

Spanningen bij MR over positie voorzitter Bouchez: “Tegen het einde van het weekend zullen er koppen rollen”

Andere voorzitters zijn gedrag Bouchez beu: “Als het mislukt, is het zijn schuld” (+)