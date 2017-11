"Geen enkele controle op attest vrije begeleiders in nieuwe rijopleiding" TT

De controle op de vormingsattesten voor vrije begeleiders in de vernieuwde rijopleiding is "een lege doos". Dat zegt CD&V-parlementslid Lode Ceyssens. Volgens hem leveren sommige gemeenten voorlopige rijbewijzen af zonder het vereiste vormingsattest van de begeleiders te controleren. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij wacht op een uitspraak van de Raad van State over een bevoegdheidsdispuut met federaal minister François Bellot (MR).

Ter herinnering: op 1 oktober ging de hervorming van de rijopleiding in Vlaanderen van start. Daarin wordt vastgelegd dat ouders die hun kinderen leren rijden, voortaan ook een opleiding van drie uur moeten volgen. Het bewijs van die opleiding is voortaan verplicht bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs op de gemeentehuizen.

Maar het uitreiken van dat rijbewijs is federale materie en daarom is federaal minister François Bellot (MR) naar de Raad van State gestapt. Bellot stuurde ook brieven naar de gemeenten met de oproep om de Vlaamse regels naast zich neer te leggen. Dat noemde Vlaams minister Weyts dan weer "een miskenning van de rechtstaat".

Handen in het haar

Intussen zitten volgens CD&V-parlementslid Lode Ceyssens veel gemeenten met de handen in het haar. Er zijn ook gemeenten die kandidaat-bestuurders de baan op sturen zonder te controleren op het vereiste vormingsattest van de begeleiders. En ook nadien is er geen controle van het vormingsattest. Ceyssens: "Niemand controleert achteraf of dit rijbewijs ook effectief is afgeleverd na het voorleggen van het gevraagde vormingsattest". "Op die manier blijft de Vlaamse maatregel een lege doos", klinkt het.

Weyts benadrukt dat de oorzaak van de onduidelijkheid bij de gemeentebesturen ligt bij de démarches van de federale overheid. Hij wacht naar eigen zeggen op de definitieve uitspraak van de Raad van State over het bevoegdheidsdispuut. "Wellicht hebben we dan een echt instrument om de handhaving te organiseren", aldus Weyts.

"Geen plan B"

Met dat antwoord neemt Ceyssens geen genoegen. Hij betreurt vooral dat Weyts geen "plan B" heeft en dat er door het ontbreken van waterdichte controles, de facto een andere behandeling kan zijn van kandidaat-bestuurders.

Ceyssens stelt voor de controle van het vormingsattest door de examencentra te laten doen. "Enkel als er zowel in gemeentes als bij het afleggen van het rijexamen gecontroleerd wordt of er effectief een vormingsattest is verkregen door de vrije begeleider, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde rijopleiding met vrije begeleiding krijgt."

Minister Weyts is echter niet gewonnen voor een controle door de examencentra. "Dan riskeer je dat kandidaat-chauffers pas vlak voor het praktisch examen ervoor gaan zorgen dat hun begeleider een opleiding heeft gevolgd. Dat is helemaal niet onze bedoeling. Een cursus op het einde van het leertraject is onzinnig", aldus Weyts.