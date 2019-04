"Geen begrotingsevenwicht? Minder loon voor ministers" Astrid Roelandt

05 april 2019

07u00 16 Christian Leysen, de ondernemer die in Antwerpen de Kamerlijst trekt voor Open Vld, wil het loon van ministers rechtstreeks koppelen aan de resultaten die ze kunnen voorleggen. Zoals een begroting in evenwicht, bijvoorbeeld.

In zijn pleidooi voor een slankere en efficiëntere overheid stelt Leysen voor om ministers financieel af te rekenen op de begrotingsresultaten die ze kunnen voorleggen. "In de privé bestaat het loon van topmanagers voor twee derde uit een vast salaris, één derde is variabel. Het zou gezond zijn om dat principe ook in te voeren voor hogere ambtenaren en ministers."

Hoe dat dan concreet zou werken? "Bij het begin van elke legislatuur moet je een aantal haalbare doelen stellen", legt Leysen uit. "Een begroting in evenwicht, het overheidsbeslag (vandaag 52%) onder de 50%, de staatsschuld onder de 100%. 30% van hun loon krijgen de ministers pas als die doelen gehaald zijn."

Of een financiële sanctie echt het verschil zal maken? "Ik geloof het wel. Het had sommigen in de regering er misschien van weerhouden om vroegtijdig de handrem op te trekken, of zelfs uit de auto te stappen voor het einde van de rit", aldus Leysen, die het in zijn provincie moet opnemen tegen Jan Jambon (N-VA).

Hoe dan ook, de resultaten van de (volgende) regering hangen ook af van de conjunctuur. Maar dat is voor Leysen geen excuus. "Voor een bedrijf is dat niet anders. Je kan wel excuses zoeken waarom je je resultaat niet hebt gehaald, maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk om te zorgen dat de rekening klopt. In Singapore hebben de ministers ook een variabel loon, dus het kan perfect.”

