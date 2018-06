"Geen auto’s wassen of zwembad vullen”: Oosterzele neemt maatregel tegen droogte Delphine Vandenabeele

25 juni 2018

12u51

Bron: VTM Nieuws 0 In Oosterzele mogen inwoners hun auto niet meer wassen en geen zwembad meer vullen. Dat meldt VTM NIEUWS. Door de droogte van de afgelopen en komende dagen, kan er waterschaarste ontstaan.

Door het warme weer later deze week en het feit dat het al even niet meer geregend heeft, is het erg droog in België. Aqua Flanders raadt daarom aan om zuinig om te springen met water.

In Oosterzele mogen inwoners alvast geen zwembad meer vullen of geen auto meer wassen. “Vanaf morgen mag er geen water meer in de zwembaden of vijvers. Er mag niet meer gesproeid worden op gazons en terrassen. Inwoners mogen niet meer poetsen of hun auto’s wassen. We moeten echt spaarzaam zijn”, zegt burgemeester Johan Van Durme.

“Er zijn straffen voorzien in de vorm van gasboetes, maar ik denk wel dat mensen verstandig genoeg zijn. We zullen de bewoners ook verwittigen, want er zullen zeker mensen zijn die het niet weten, maar er zal wel gecontroleerd worden”, zegt Van Durme nog.