‘Geel hesje’ belandt tijdens actie onder vrachtwagen op snelweg nabij Luik en komt om het leven

GVS KVE

11 januari 2019

21u27

Bron: VTM NIEUWS

In het Waalse Visé, in de provincie Luik, is vanavond bij een protestactie een geel hesje onder een vrachtwagen beland en overleden. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk.