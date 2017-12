"Geef er eentje": Rode Kruis vraagt u 1 euro te schenken voor vrijwilligers kv

01u00

Bron: Belga 0 Photo News Rode Kruis Vlaanderen. "Geef er eentje voor eentje die zich geeft" spoort Rode Kruis-Vlaanderen mensen aan om 1 euro te schenken voor elke vrijwilliger die zich dag in dag uit en met veel overgave geeft. De opbrengst ervan gaat naar de versterking van de rampenparaatheid in Vlaanderen. Dat meldt Rode Kruis-Vlaanderen dinsdag.

Het Rode Kruis, naar eigen zeggen de grootste vrijwilligersorganisatie van Vlaanderen, telt 13.000 vrijwilligers, zo'n 5.500 mannen en 7.500 vrouwen. "Altijd en voor iedereen klaar staan is géén evidentie", zegt woordvoerster An Luyten. "Een Rode Kruisvrijwilliger wordt financieel niet vergoed voor zijn of haar ingezette tijd en dat is ook zo bepaald in de vrijwilligerswet."

Rode Kruis-Vlaanderen lanceert dinsdag een nieuwe campagne waar de vrijwilligers centraal staan. "We willen er niet alleen voor zorgen dat er voldoende middelen zijn om klaar te staan bij kleine of grote rampen. Ook en vooral willen we met deze campagne van de daken schreeuwen dat vrijwilliger zijn geen evidentie is."

De opbrengst van de actie "Geef er eentje voor eentje die zich geeft" gaat naar de versterking van de rampenparaatheid in Vlaanderen. Concreet gaat het om de opleiding en bijscholing van de vrijwilligers, het opmaken van rampoefeningen en de aankoop van materiaal om nog beter uitgerust te zijn om slachtoffers de beste eerste hulp toe te dienen.