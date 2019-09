Exclusief voor abonnees

“Gedaan met fouten wegmoffelen”: veel bijval voor oprichting meldpunt voor medische fouten

Jeroen Bossaert

03 september 2019

10u45

Bron: Content redactie

Michel Bafort heeft een gevoelige snaar geraakt in de medische wereld. Het diensthoofd Verloskunde in het AZ Alma in Eeklo lanceerde gisteren het idee om een Hoge Raad voor Veilig Medisch Handelen op te richten. “Een meldpunt dat alle meldingen van medische fouten in ziekenhuizen verzamelt en bekijkt of er nood is aan nationale richtlijnen.” Hij wil daarmee het taboe rond het onderwerp doorbreken. Vier prominente stemmen in zijn sector, waaronder ontslagnemend minister Maggie De Block, treden hem bij.