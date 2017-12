'Garfield' krijgt 40 maanden cel voor drugdealen, eerder al veroordeeld als 'Goofy' EB

14u31

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft kickbokser Youssef B. (26) veroordeeld tot veertig maanden cel voor de handel in verdovende middelen. De Antwerpenaar dealde onder de bijnaam 'Garfield' en stond aan het hoofd van een bende die in 2014 en 2015 op grote schaal cocaïne verkocht in onder meer Antwerpen, Sint-Niklaas en Beveren.

Vijftien medebeklaagden kregen celstraffen tussen twaalf en dertig maanden opgelegd. Vier auto's en een illegaal vermogen van bijna 94.000 euro werden verbeurd verklaard.

De politie werd in de zomer van 2014 getipt dat een zekere 'Garfield' promoberichten over verdovende middelen rondstuurde. Garfield bleef kickbokser Youssef B. te zijn. Hij had een bestaand klantenbestand overgenomen en samen met Mounir B. een handel in cocaïne opgestart.

Met de fiets

Youssef B. bediende de klanten in Antwerpen met de fiets, Mounir B. nam de klanten in het Waasland voor zijn rekening, omdat hij een wagen had. Youssef B. kocht een voorraadje aan, verdeelde de dosissen en bevoorraadde Mounir B. Die gaf hem zijn inkomsten en kreeg na aftrek van de kosten zijn deel uitbetaald. Youssef B. werkte nog met verschillende andere dealers samen.

De leveranciers van de drugs maakten gebruik van huurvoertuigen of van wagens die andere bendeleden ter beschikking stelden. Toen Youssef B. begin 2015 vermoedde dat de politie hem in het vizier had, droeg hij het klantenbestand aan Mohamed D. over.

Goofy

Youssef B. werd al meermaals veroordeeld. In februari 2015 kreeg hij twee jaar cel deels met uitstel voor het dealen van cocaïne. Hij had toen van december 2013 tot juni 2014 verkocht onder de naam 'Goofy'. In juli 2014, amper een maand nadat hij tegen de lamp was gelopen, begon hij opnieuw als 'Garfield'. De rechtbank vond dat er eenheid van opzet was met de eerdere feiten waarvoor hij al veroordeeld werd, maar legde hem wel nog een bijkomende bestraffing van veertig maanden op.