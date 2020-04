“FOD Volksgezondheid keurde de mondmaskers af, ondanks aan FOD Economie overgemaakt positief testrapport ” mvdb

10 april 2020

14u39 4 Life bvba , het bedrijf dat de drie miljoen mondmaskers in China bestelde, is verrast dat de maskers zijn afgekeurd voor gebruik in België, staat te lezen in een persbericht. De onderneming uit het Oost-Vlaamse Zulte meent dat de FOD Volksgezondheid de levering weigerde, ondanks een positief testrapport van een erkend labo dat is overgemaakt aan de FOD Economie, bevoegd voor de keuring van de maskers.

Het bedrijf kreeg op 21 maart van het kabinet van minister Maggie De Block (Open Vld) te horen dat het “een preferred partner” van de Federale Regering is voor de levering van medische materiaal ter bestrijding van het coronavirus. Zeven dagen later heeft Life bvba aan de FOD Volksgezondheid voorgesteld om drie miljoen mondmaskers af te nemen bij een bekende Chinese producent (Daddybaby Co. LTD), “een bedrijf met een internationale reputatie”.

Life bvba, dat eerder al met succes vijftien miljoen chirurgische maskers kon leveren, beschrijft de Chinese producent in het persbericht als "een zeer grote onderneming” die wereldwijd dezelfde type mondmaskers verschaft aan tal van andere landen (op vraag van de Chinese autoriteiten). Daddybaby Co. LTD is volgens de Zultse onderneming geschrokken dat de Belgische overheden de kwaliteit van de mondmaskers in twijfel trekken. Ook de Chinese ambassade eist opheldering.



“Wij wensen te benadrukken dat de Belgische overheden ter verantwoording van de afkeuring in hun communicatie verwijzen naar keuringsattesten die door onze onderneming op 3, 4 en 5 april 2020 ter beschikking werden gesteld”, luidt het.

“Op 6 april 2020 heeft onze onderneming echter een aanvullend positief testrapport van een door de Belgische overheid erkend labo uit China overgemaakt aan de FOD Economie die bevoegd is voor de keuring van de mondmaskers. Uit dit testrapport blijkt dat de betrokken mondmaskers voldoen aan de KN95-norm.

Wij zijn ervan overtuigd dat de FOD Volksgezondheid jammerlijk door hun collega’s van FOD Economie nog niet in kennis was gesteld van dit testrapport Life bvba

Aangezien van dit laatste testrapport geheel verkeerdelijk geen melding wordt gemaakt door de Belgische overheden in hun communicatie is onze onderneming ervan overtuigd dat de FOD Volksgezondheid jammerlijk door hun collega’s van FOD Economie nog niet in kennis was gesteld van dit testrapport op het ogenblik dat zij besloot om de levering te weigeren”, aldus Life bvba.

“Wij hebben op 9 april 2020 het voormelde positieve testrapport nu rechtstreeks aan de FOD Volksgezondheid ter beschikking gesteld. Wij wachten hun verdere berichten af”, meldt Life bvba nog. Het bedrijf heeft geen redenen om te twijfelen aan testrapporten van officiële instanties die door de Belgische en Chinese overheden worden erkend. De firma hoopt dat de drie miljoen mondmaskers alsnog kunnen verdeeld worden over de verschillende zorg verlenende instanties.

Lees ook: Waarom het niet hoeft te verbazen dat ons land 3 miljoen ‘koffiefilters’ kocht: leverancier zocht mondmaskers zelf op Facebook (+)