'Flitsremmer' beboet: wat mag, wat niet? 13u40

Bron: vtmnieuws.be 0

Een man uit Brugge heeft een snelheidsboete in de bus gekregen omdat hij 33 kilometer per uur reed, waar hij 50 mocht. Volgens de politie remde de man bruusk omdat er een snelheidscontrole was. "Bruusk remmen zonder reden vormt een gevaar voor andere weggebruikers en is dus strafbaar, net als te traag rijden", zegt politierechter Christian Van Hoorebeke aan VTM NIEUWS.