'Flitsmarathon' tegen spoorlopers RL

21 september 2019

06u15

Bron: Belga 0 Wie het nu nog waagt om een gesloten overweg te negeren of over de sporen te lopen, riskeert zware boetes en zelfs gevangenisstraffen. Op vraag van Infrabel zullen politieagenten in burger intensief controleren aan overwegen. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

De komende twee weken vinden er 89 controles plaats, verspreid over het hele land. De beveiligingsagenten van Securail zullen zich samen met de spoorwegpolitie en de lokale politie concentreren op plaatsen waar mensen vaak de regels negeren. De agenten zullen ook in burger controleren om de pakkans te vergroten.

Wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes en zelfs een gevangenisstraf. Spoorlopen is een overtreding van de eerste graad die minstens 80 euro kost, maar via een nieuwe wet ook kan leiden tot een administratieve boete van 300 euro en zelfs een gevangenisstraf. Bij recidive kan de politierechter tot 5 jaar gevangenisstraf opleggen. Treinen lopen in België gemiddeld zes uur per dag vertraging op door mensen die de sporen oversteken wanneer dat niet mag.