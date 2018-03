#flanchallenge nu ook hype op sociale media: Lidl verkocht nooit zo veel flans na 'Belgium's Got Talent' TTR

Wie afgelopen vrijdag naar 'Belgium's Got Talent' keek, heeft het misschien net zoals Maxime Pans zelf al geprobeerd: de flan challenge, met andere woorden zo veel mogelijk flans in een minuut tijd opzuigen. Jongeren willen nu zelf de uitdaging aangaan en delen filmpjes op sociale media. Supermarktketen Lidl voorziet zelfs een speciale actie.

In de tweede aflevering van 'Belgium’s Got Talent' probeerde de 21-jarige Maxime Pans uit Gent in een minuut tijd zo veel mogelijk flans op te peuzelen. Uiteindelijk at hij 26 flannetjes op. Jammer genoeg voor hem kwamen die er ook even snel terug uit. De Gentenaar inspireerde blijkbaar verschillende mensen, die de 'flan challenge' aangaan op social media.

De nieuwe hype zorgt ervoor dat supermarktketen Lidl sinds afgelopen weekend de verkoop van het product ziet stijgen met zo'n zeven procent. "We hebben nog nooit zoveel flans verkocht in een week tijd. Dit is echt zeer uitzonderlijk", aldus Isabelle Colbrandt van Lidl. “Daarop hebben we beslist om het product tijdelijk in promotie te zetten."