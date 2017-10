'Fitnessmoord' Moorslede: "Ik moet mijn vinger onbewust om de trekker hebben gelegd" ADN

20u10

Bron: Belga 0 Henk Deleu Op de correctionele rechtbank van Ieper zijn deze namiddag de beklaagden in het dossier van de zogenaamde 'fitnessmoord' verhoord. Tom K. houdt vol dat hij per ongeluk schoot. Hij trok zijn wapen nadat de Antwerpenaren een alarmpistool en een matrak bovenhaalden.

Op 15 augustus vorig jaar wilde de 'Bende van Dadizele', bestaande uit Tom K. en Leander W. uit Moorslede en Sven V. uit Menen, een kilogram weed verkopen aan drie Antwerpenaren. De deal had aanvankelijk moeten doorgaan in een woning, maar verhuisde naar de wagen van de Antwerpenaren. Daar liep het uit de hand.

Lees ook Slachtoffer wilde steroïden kopen met vals geld

Volgens de verklaringen van de Dadizelenaren was het Antwerpenaar Maxime K. die als eerste een wapen trok. Het betrof een alarmpistool, maar dat was in het licht van de straatlantaarns niet duidelijk. Bijna tegelijk, zo klinkt het bij hen, haalde de 20-jarige Elias K. een matrak boven, waarmee hij op Sven V. begon te slaan. Tom K. loste vervolgens een schot, dat dodelijk trof.

Henk Deleu

Tegenstrijdigheden

De verhoren moesten enkele tegenstrijdigheden uit de weg helpen. Ook ter zitting spraken de verklaringen bepaalde zaken uit het dossier tegen. Zo verklaarde een getuige dat er na het fatale schot nog op het slachtoffer werd geslagen. Dat wordt ontkend. De beklaagden spreken over afstanden tussen Tom K. en het slachtoffer van minstens drie meter, terwijl uit ballistisch onderzoek blijkt dat het minder dan een meter moet zijn geweest.

Henk Deleu

"Per ongeluk"

Schutter Tom K. houdt wel vol dat hij per ongeluk vuurde. Het was volgens hem de eerste keer dat ze een dergelijke deal sloten en hij had nooit eerder een wapen gehanteerd. Hij vermoedde dat het wapen geladen was, al weet hij niet wie er de kogels in stak. Maar hij wist niet dat het ook vuurklaar was gemaakt. Hij trok het pistool en richtte, met gestrekte arm, eerst naar Maxime K. en vervolgens naar Elias K.

"De Antwerpenaren waren onder elkaar bezig over de afrekening. Maxime trok plots een wapen. Hij riep "Ik heb een gun!" en Elias begon met een matrak te slaan. Ik richtte het pistool eerst op Maxime, vervolgens op Elias. Dat deed ik enkel om af te schrikken. Het was nooit de bedoeling om te schieten en zeker niet om te doden. Ik moet mijn vinger onbewust om de trekker hebben gelegd", vertelde Tom K. aan de rechters.

Henk Deleu

Hij beweert dat er argwaan was, omdat ze de Antwerpenaren niet kenden en zij de deal aan de auto wilden laten doorgaan. Tom K. zegt dat Sven V. hem een teken gaf om het pistool mee te nemen uit de keuken. Eerder had het drietal al afgesproken dat er, in geval van twijfel, wapens zouden meegaan naar de deal. "Voor de zekerheid." Sven V. ontkent dat hij een teken gaf. Hoewel hij de drugs en de wapens meebracht, zegt ook hij niet te weten wie het pistool geladen en schietklaar heeft gemaakt.

De 'Bende van Dadizele' wordt vervolgd voor doodslag, het te koop stellen van verdovende middelen en het bezit van een vuurwapen zonder vergunning. De twee Antwerpse vrienden van het slachtoffer worden ervan verdacht een ripdeal te hebben willen plegen, maar zij ontkennen dat. Maxime K. geeft wel toe dat hij een deel vals geld bij zich had.



De zaak wordt gepleit op 30 november.

BELGA