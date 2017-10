"Files in Brussel zullen komende jaren alleen maar toenemen, zelfs met maatregelen" Brusselse mobiliteitsknoop noch met Gewestelijk Expressnet, noch met tolheffing te ontwarren TT

Bron: Belga 0 BELGA Ook met het Gewestelijk Expresnet of zelfs indien er een tolheffing zou komen, zal de mobiliteit in Brussel niet verbeteren. Dat blijkt uit tests van studiebureau Stratec voor Brussel Mobiliteit, zo schrijft L'Echo.

De komende jaren zullen de files in de hoofdstad alleen maar toenemen, besluit Stratec, ook indien er belangrijke maatregelen genomen worden om dat tegen te gaan.



In de GEN-zone gaan de verwachtingen uit van een aangroei van de bevolking met 10 procent en ook de economie groeit. De tewerkstelling zou met 8 procent toenemen tegen 2040, klinkt het. "Die twee elementen zullen de algemene vraag naar verplaatsingen doen toenemen en dus ook het aantal voertuigen dat zal rijden op het Herrmann-Debrouxviaduct en de hele ring, die nu reeds verzadigd is", legt Louis Duvigneaud, CEO van Stratec, uit.

De tests van Stratec gaan nochtans uit van een maximalistisch scenario waarbij het beleid sterke maatregelen neemt. "Indien we de mobiliteit willen verbeteren, zouden we nog verder moeten gaan met deze maatregelen en zouden we een ambitieus en voluntaristisch beleid moeten hebben."



Voorafgaande studies hebben volgens Duvigneaud duidelijk aangetoond wat de meest efficiënte maatregelen zijn om de Brusselse mobiliteit aan te pakken: raken in de portefeuille van de autobestuurders en de toegankelijkheid van de hoofdstad verminderen. "De laatste jaren, door veel rijstroken te schrappen en ze te reserveren voor bussen, heeft men vooral op de tweede oplossing gemikt. Dat moeten we toegeven", besluit hij.