'Fietsen door het Water' in Bokrijk in top 100 'World Greatest Places' AV

24 augustus 2018

14u48

Bron: BELGA 0 De fietsbeleving 'Fietsen door het Water' in Bokrijk is door het Amerikaanse TIME Magazine opgenomen in de top 100 van spraakmakende en innovatieve bestemmingen in de wereld. Het is de enige plek in België die werd opgenomen in de lijst.

Het Amerikaanse weekblad prijst de unieke fietsbeleving in het Limburgse Bokrijk. Fietsers kunnen er op het 212 meter lange fietspad door het water van De Wijers rijden, waardoor het water zich op ooghoogte bevindt. "Lopen op water mag de meesten van ons ontgaan, maar dit fietspad in het noorden van België biedt een ervaring die bijna even goddelijk is", schrijft TIME.

Naast 'Fietsen door het Water' maken onder meer de Tivoli Gardens in Kopenhagen, de Tianjin Binhai Library in China en de Golden Bridge in het Vietnamese Ba Na Hills deel uit van de uiteenlopende lijst.

'Fietsen door het Water' is een initiatief van Toerisme Limburg en werd in april 2016 verwezenlijkt. Het project moest het Limburgse fietsroutenetwerk mee in de kijker zetten. 'Fietsen door het Water' wist al meer dan 500.000 fietsers naar Bokrijk te lokken. "Deze vermelding bevestigt dat we Limburg dankzij dit soort unieke belevingsprojecten ver buiten onze landsgrenzen op de kaart blijven zetten als innovatieve fietsbestemming", zegt Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme Limburg en gedeputeerde van Toerisme (Open Vld).

Nog drie fietsprojecten

Toerisme Limburg wil tegen eind 2018 nog drie projecten realiseren: de fietsbrug 'Fietsen door de Heide' doorheen het Nationaal Park Hoge Kempen, 'Fietsen door de Bomen' tussen de kruinen van de bomen in Hechtel-Eksel en 'Fietsen onder de Grond' in de mergelgrotten van Riemst. "Als we de koppositie willen behouden, moeten we niet alleen investeren, maar ook innoveren. Dat doen we door een belevingslaag te leggen bovenop het bestaande netwerk", besluit Philtjens.